Zidisha

Zidisha

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الموقع الإلكتروني: zidisha.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zidisha على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ساعد الأشخاص المتميزين على تحقيق أهدافهم. تفاعل مباشرة مع رواد الأعمال في البلدان النامية.

الموقع الإلكتروني: zidisha.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zidisha. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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