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Zerodha Varsity

Zerodha Varsity

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الموقع الإلكتروني: zerodha.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zerodha Varsity على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

سوق الأوراق المالية والتعليم المالي حر ومفتوح. Varsity عبارة عن مجموعة واسعة ومتعمقة من دروس سوق الأوراق المالية والدروس المالية التي أنشأها Karthik Rangappa في Zerodha. إنه متاح للجميع وهو أحد أكبر موارد التعليم المالي على الويب.

الموقع الإلكتروني: zerodha.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zerodha Varsity. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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