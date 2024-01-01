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مؤسسة الذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرارات الحاسمة للمهمة. نموذج ذكاء اصطناعي واحد لفهم المساحات ومراقبة عمليات الخدمة والتنبؤ بدقة وضمان الكفاءة. ستقوم Zensors بتحويل كل كاميرا في المبنى الخاص بك إلى مستشعر فائق يعمل بالذكاء الاصطناعي. تقوم منصة الذكاء الاصطناعي بذلك عن طريق الاتصال بالكاميرات الموجودة لديك ويمكنها مشاهدة مساحة لتتبع مسارات العمل المتعددة حول إدارة القدرات والتوظيف والتنظيف وتجربة العملاء وتتبع أصول الأعمال. يتعلم الذكاء الاصطناعي أنماط النشاط لتبسيط إدارة المرافق أو العمليات التجارية ويوفر تنبيهات وتوقعات وتحليلات غنية للبيانات في الوقت الفعلي.

الموقع الإلكتروني: zensors.com

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