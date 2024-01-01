Zenput

Zenput

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الموقع الإلكتروني: zenput.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zenput على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أصبح Zenput الآن جزءًا من Crunchtime - برنامج إدارة العمليات الرائد للعلامات التجارية للمطاعم متعددة الوحدات ومشغلي خدمات الطعام. Zenput عبارة عن منصة لتنفيذ العمليات تستخدمها علامات تجارية مثل Chipotle وDomino's وSweetgreen لأتمتة كيفية تنفيذ إجراءات التشغيل وبروتوكولات الصحة العامة وسلامة الأغذية والمبادرات الرئيسية الأخرى.
الفئات:
Business
برامج إدارة مهام البيع بالتجزئة

الموقع الإلكتروني: zenput.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zenput. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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