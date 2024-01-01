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زينيت هي وكالة أنباء دولية غير ربحية يعمل بها فريق من المهنيين والمتطوعين المقتنعين بأن الحكمة الاستثنائية للبابا والكنيسة الكاثوليكية يمكن أن تغذي الأمل وتساعد البشرية جمعاء على إيجاد الحقيقة والعدالة والجمال. تركز التغطية التي نقدمها على أنشطة البابا مثل الرحلات الرسولية والوثائق والاجتماعات مع مسؤولي الدولة والمزيد.

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