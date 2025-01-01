بدائل - Zenfolio

Google Photos

Google Photos

google.com

تطبيق Google Photos هو خدمة لتخزين ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو، مع ميزات مثل النسخ الاحتياطي التلقائي والبحث الذكي والتحرير.

Canva

Canva

canva.com

Canva هو تطبيق تصميم جرافيكي يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى بصري مثل الرسوم والشعارات والعروض التقديمية باستخدام قوالب وقوائم أدوات سهلة الاستخدام.

Wix

Wix

wix.com

يتيح تطبيق WIX للمستخدمين إنشاء مواقع إلكترونية بسهولة باستخدام محرر سحب وإفلات، مع ميزات مختلفة مثل التجارة الإلكترونية وأدوات تحسين محركات البحث.

Webflow

Webflow

webflow.com

Webflow هي منصة لتصميم وتطوير مواقع الويب بشكل مرئي دون الحاجة لكتابة الكود، مما يتيح للمستخدمين إنشاء مواقع مخصصة بسهولة.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.

Adobe Lightroom

Adobe Lightroom

lightroom.adobe.com

أدوبي لايت روم هو تطبيق لتحرير وإدارة الصور، يقدم أدوات قوية وتحرير غير مدمر مع ميزات تنظيمية متقدمة للمصورين المحترفين.

Behance

Behance

behance.net

Behance هو تطبيق يتيح للمستخدمين عرض أعمالهم الإبداعية والتواصل مع محترفين آخرين في مختلف الصناعات.

Adobe Firefly

Adobe Firefly

firefly.adobe.com

Adobe Firefly هي أداة تعتمد على AI لإنشاء وتحرير المحتوى المرئي، تتيح تحويل النص إلى صور، تعديل الصور، وإنشاء مقاطع فيديو بسهولة.

GoDaddy

GoDaddy

godaddy.com

تطبيق GoDaddy يساعد المستخدمين في إنشاء وإدارة مواقع الويب والمتاجر الإلكترونية، ويوفر أدوات لتحسين محركات البحث وتحليل الزيارات.

WordPress.com

WordPress.com

wordpress.com

تطبيق WordPress.com يتيح للمستخدمين إنشاء وإدارة المدونات والمواقع بسهولة، مع أدوات لتخصيص المحتوى وتحسين محركات البحث.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp هو تطبيق لتسويق البريد الإلكتروني وإدارة العلاقات مع العملاء، يساعد الشركات الصغيرة على إدارة حملاتها التسويقية وتحليل الأداء.

Squarespace

Squarespace

squarespace.com

Squarespace هو تطبيق لإنشاء وإدارة مواقع الويب، يتيح للمستخدمين استخدام قوالب جاهزة وأدوات سحب وإفلات لتخصيص الصفحات.

Hostinger

Hostinger

hostinger.com

تطبيق Hostinger يتيح للمستخدمين اختيار حلول استضافة الويب، بدءًا من الاستضافة المشتركة إلى VPS، مع أدوات لإنشاء وإدارة المواقع بسهولة.

Flickr

Flickr

flickr.com

Flickr هو تطبيق يتيح للمستخدمين تحميل ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو، مع إمكانية إنشاء ألبومات والتفاعل مع مجتمع المصورين.

Tilda

Tilda

tilda.cc

تيلدا هو منشئ مواقع ويب يسمح للمستخدمين بإنشاء مواقع، متاجر إلكترونية، وصفحات مقصودة بسهولة ودون الحاجة للبرمجة.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.

Namecheap

Namecheap

namecheap.com

تقدم Namecheap خدمات تسجيل النطاقات واستضافة الويب، بالإضافة إلى ميزات أمان مثل شهادات SSL وخدمة VPN.

pCloud

pCloud

pcloud.com

pCloud هي خدمة تخزين سحابية تتيح لك الوصول إلى المحتوى الرقمي وتخزينه بأمان ومشاركته عبر الأجهزة، مع خيارات تشفير متعددة.

Imgur

Imgur

imgur.com

Imgur هو تطبيق لمشاركة الصور والمحتوى المرئي، يسمح للمستخدمين بتحميل واستكشاف الصور والميمات والقصص البصرية بسهولة.

Shutterstock

Shutterstock

shutterstock.com

Shutterstock هو تطبيق يتيح الوصول إلى مكتبة ضخمة من الصور، مقاطع الفيديو، والموسيقى مع خيارات ترخيص متعددة لمختلف الاستخدامات.

CompanyCam

CompanyCam

companycam.com

تطبيق CompanyCam يسمح للمقاولين بالتقاط وتنظيم صور المشاريع، وتخزينها في السحابة، ومشاركتها بسهولة مع الفرق والعملاء.

Framer

Framer

framer.com

Framer هو أداة تصميم ويب بدون ترميز تتيح للمستخدمين إنشاء مواقع تفاعلية بسهولة، مع واجهة بديهية ودعم للتعاون في الوقت الحقيقي.

Bubble

Bubble

bubble.io

Bubble هو منصة برمجة بصرية تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات ويب دون الحاجة لكتابة كود، باستخدام واجهة سحب وإفلات.

FuseBase

FuseBase

nimbusweb.me

FuseBase هو أداة تعاون للعميل تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تُسهل إدارة المشاريع والتواصل بين الفرق والعملاء من خلال بوابات مخصصة.

Renderforest

Renderforest

renderforest.com

Renderforest هو منصة شاملة لإنشاء مقاطع الفيديو والتصميمات الشعارات والمواقع بسهولة وبدون الحاجة لخبرة تقنية.

Duda

Duda

duda.co

دوDA هو منصة لتطوير المواقع تتيح للوكالات والشركات إدارة مواقع ويب احترافية بسهولة، مع أدوات لتخصيص التصميم، التجارة الإلكترونية، وإدارة العملاء.

WebWave

WebWave

webwave.me

WebWave هو أداة لإنشاء مواقع الإنترنت تستخدم خاصية السحب والإفلات. يمكنك بناء موقع من البداية أو تعديل قوالب مجانية.

Elementor

Elementor

elementor.com

Elementor هو منصة لإنشاء مواقع الويب باستخدام تقنية السحب والإفلات، تمكن المستخدمين من تصميم مواقع ووردبريس دون الحاجة إلى البرمجة.

ClickFunnels

ClickFunnels

clickfunnels.com

ClickFunnels هو منصة لبناء قمع المبيعات، تمكن المستخدمين من إنشاء صفحات مبيعات بسهولة دون خبرة تقنية، وتقدم قوالب قابلة للتخصيص وأدوات لتحسين التسويق.

10Web

10Web

10web.io

10Web هو أداة لبناء مواقع الويب والتجارة الإلكترونية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تسهل إنشاء وإدارة المواقع الرقمية.

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