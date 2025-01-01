بدائل - Zenfolio

Google Photos
google.com
تطبيق Google Photos هو خدمة لتخزين ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو، مع ميزات مثل النسخ الاحتياطي التلقائي والبحث الذكي والتحرير.
Canva
canva.com
Canva هو تطبيق تصميم جرافيكي يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى بصري مثل الرسوم والشعارات والعروض التقديمية باستخدام قوالب وقوائم أدوات سهلة الاستخدام.
Wix
wix.com
يتيح تطبيق WIX للمستخدمين إنشاء مواقع إلكترونية بسهولة باستخدام محرر سحب وإفلات، مع ميزات مختلفة مثل التجارة الإلكترونية وأدوات تحسين محركات البحث.
Webflow
webflow.com
Webflow هي منصة لتصميم وتطوير مواقع الويب بشكل مرئي دون الحاجة لكتابة الكود، مما يتيح للمستخدمين إنشاء مواقع مخصصة بسهولة.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.
Adobe Lightroom
lightroom.adobe.com
أدوبي لايت روم هو تطبيق لتحرير وإدارة الصور، يقدم أدوات قوية وتحرير غير مدمر مع ميزات تنظيمية متقدمة للمصورين المحترفين.
Behance
behance.net
Behance هو تطبيق يتيح للمستخدمين عرض أعمالهم الإبداعية والتواصل مع محترفين آخرين في مختلف الصناعات.
Adobe Firefly
firefly.adobe.com
Adobe Firefly هي أداة تعتمد على AI لإنشاء وتحرير المحتوى المرئي، تتيح تحويل النص إلى صور، تعديل الصور، وإنشاء مقاطع فيديو بسهولة.
GoDaddy
godaddy.com
تطبيق GoDaddy يساعد المستخدمين في إنشاء وإدارة مواقع الويب والمتاجر الإلكترونية، ويوفر أدوات لتحسين محركات البحث وتحليل الزيارات.
WordPress.com
wordpress.com
تطبيق WordPress.com يتيح للمستخدمين إنشاء وإدارة المدونات والمواقع بسهولة، مع أدوات لتخصيص المحتوى وتحسين محركات البحث.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هو تطبيق لتسويق البريد الإلكتروني وإدارة العلاقات مع العملاء، يساعد الشركات الصغيرة على إدارة حملاتها التسويقية وتحليل الأداء.
Squarespace
squarespace.com
Squarespace هو تطبيق لإنشاء وإدارة مواقع الويب، يتيح للمستخدمين استخدام قوالب جاهزة وأدوات سحب وإفلات لتخصيص الصفحات.
Hostinger
hostinger.com
تطبيق Hostinger يتيح للمستخدمين اختيار حلول استضافة الويب، بدءًا من الاستضافة المشتركة إلى VPS، مع أدوات لإنشاء وإدارة المواقع بسهولة.
Flickr
flickr.com
Flickr هو تطبيق يتيح للمستخدمين تحميل ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو، مع إمكانية إنشاء ألبومات والتفاعل مع مجتمع المصورين.
Tilda
tilda.cc
تيلدا هو منشئ مواقع ويب يسمح للمستخدمين بإنشاء مواقع، متاجر إلكترونية، وصفحات مقصودة بسهولة ودون الحاجة للبرمجة.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.
Namecheap
namecheap.com
تقدم Namecheap خدمات تسجيل النطاقات واستضافة الويب، بالإضافة إلى ميزات أمان مثل شهادات SSL وخدمة VPN.
pCloud
pcloud.com
pCloud هي خدمة تخزين سحابية تتيح لك الوصول إلى المحتوى الرقمي وتخزينه بأمان ومشاركته عبر الأجهزة، مع خيارات تشفير متعددة.
Imgur
imgur.com
Imgur هو تطبيق لمشاركة الصور والمحتوى المرئي، يسمح للمستخدمين بتحميل واستكشاف الصور والميمات والقصص البصرية بسهولة.
Shutterstock
shutterstock.com
Shutterstock هو تطبيق يتيح الوصول إلى مكتبة ضخمة من الصور، مقاطع الفيديو، والموسيقى مع خيارات ترخيص متعددة لمختلف الاستخدامات.
CompanyCam
companycam.com
تطبيق CompanyCam يسمح للمقاولين بالتقاط وتنظيم صور المشاريع، وتخزينها في السحابة، ومشاركتها بسهولة مع الفرق والعملاء.
Framer
framer.com
Framer هو أداة تصميم ويب بدون ترميز تتيح للمستخدمين إنشاء مواقع تفاعلية بسهولة، مع واجهة بديهية ودعم للتعاون في الوقت الحقيقي.
Bubble
bubble.io
Bubble هو منصة برمجة بصرية تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات ويب دون الحاجة لكتابة كود، باستخدام واجهة سحب وإفلات.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase هو أداة تعاون للعميل تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تُسهل إدارة المشاريع والتواصل بين الفرق والعملاء من خلال بوابات مخصصة.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest هو منصة شاملة لإنشاء مقاطع الفيديو والتصميمات الشعارات والمواقع بسهولة وبدون الحاجة لخبرة تقنية.
Duda
duda.co
دوDA هو منصة لتطوير المواقع تتيح للوكالات والشركات إدارة مواقع ويب احترافية بسهولة، مع أدوات لتخصيص التصميم، التجارة الإلكترونية، وإدارة العملاء.
WebWave
webwave.me
WebWave هو أداة لإنشاء مواقع الإنترنت تستخدم خاصية السحب والإفلات. يمكنك بناء موقع من البداية أو تعديل قوالب مجانية.
Elementor
elementor.com
Elementor هو منصة لإنشاء مواقع الويب باستخدام تقنية السحب والإفلات، تمكن المستخدمين من تصميم مواقع ووردبريس دون الحاجة إلى البرمجة.
ClickFunnels
clickfunnels.com
ClickFunnels هو منصة لبناء قمع المبيعات، تمكن المستخدمين من إنشاء صفحات مبيعات بسهولة دون خبرة تقنية، وتقدم قوالب قابلة للتخصيص وأدوات لتحسين التسويق.
10Web
10web.io
10Web هو أداة لبناء مواقع الويب والتجارة الإلكترونية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تسهل إنشاء وإدارة المواقع الرقمية.
© 2025 WebCatalog, Inc.