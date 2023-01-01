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بدائل - ZELIQ

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!

Outreach

Outreach

outreach.io

تساعد منصة مشاركة المبيعات الخارجية على إشراك العملاء المحتملين بكفاءة وفعالية لدفع المزيد من خطوط الأنابيب وإبرام المزيد من الصفقات. طلب العرض التوضيحي اليوم.

Bigin

Bigin

bigin.com

Bigin عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) خفيف الوزن تم تصميمه خصيصًا للشركات الصغيرة. يأتي مزودًا بواجهة سهلة الاستخدام تجعل إدارة خطوط الأنابيب وإضافة الملاحظات وتحديث السجلات وجدولة المتابعة أمرًا سهلاً وتساعد على التركيز على الأمور الأكثر أهمية - إغلاق المزيد من الصفقات.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign عبارة عن منصة برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقرها في شيكاغو، إلينوي. تقدم الشركة برنامجًا لأتمتة تجربة العملاء (CXA)، والذي يجمع بين فئات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء.

Cloze

Cloze

cloze.com

تطبيق الهاتف المحمول الذكي لتتبع العملاء والعملاء والمحتملين والعملاء المتوقعين دون متاعب إدارة علاقات العملاء. إدارة العلاقات التي تجمع بين البريد الوارد وجهات الاتصال والتقويم والهاتف وEvernote والبريد الإلكتروني ودفتر العناوين وTwitter وFacebook وLinkedIn تلقائيًا.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

تعد SalesLoft منصة المشاركة في المبيعات رقم 1، حيث تساعد البائعين في مجال B2B على الوصول إلى "نعم" بشكل أسرع. نحن نتكامل مع أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء اليوم، لنحول بياناتك إلى دولارات.

Zendesk Sell

Zendesk Sell

zendesk.com

Zendesk Sell هي أداة برمجية لإدارة علاقات العملاء للمبيعات تعمل على تحسين الإنتاجية والعمليات ورؤية خطوط الأنابيب لفرق المبيعات. القضاء على الاحتكاك وبيع المزيد.

OnePage CRM

OnePage CRM

onepagecrm.com

برنامج CRM فريد يساعد الشركات الصغيرة على التركيز على المبيعات وزيادتها. بناءً على GTD والمبيعات المبادئ، تتضمن أداة المبيعات لدينا إدارة الاتصال ومسار التحويل.

Hippo Video

Hippo Video

hippovideo.io

منصة رائدة في فئتها لرسائل الفيديو، تفضلها الفرق التي تتعامل مع العملاء.

lemlist

lemlist

lemlist.com

ابدأ المحادثات التي تحصل على ردود. قم بتخصيص رسائل البريد الإلكتروني الباردة، وأتمتة المتابعات، والتفاعل مع العملاء المتوقعين عبر جميع القنوات. lemlist هو برنامج أتمتة المبيعات والبريد الإلكتروني البارد في برنامج واحد.

Yesware

Yesware

yesware.com

Yesware عبارة عن وظيفة إضافية لبرنامجي Outlook وGmail توفر لمحترفي المبيعات كل ما يحتاجون إليه للتنقيب وجدولة الاجتماعات والمتابعة.

Reply.io

Reply.io

reply.io

الرد عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يساعدك على أتمتة وتوسيع نطاق التواصل متعدد القنوات، حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع.

Nutshell

Nutshell

nutshell.com

Nutshell هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لأتمتة المبيعات سهل الاستخدام، ويساعد مندوبي المبيعات على الفوز بالمزيد من الصفقات، من خلال الإعداد السريع والتقارير القوية والدعم المجاني بنسبة 100%.

Salesflare

Salesflare

salesflare.com

جرّب Salesflare، برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط رقم 1 للشركات الصغيرة التي تبيع خدمات B2B. التكامل مع جوجل وأوتلوك. كن متحركًا بالكامل. أتمتة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك من البيانات الموجودة.

Mailshake

Mailshake

mailshake.com

قم ببناء إيقاعات التواصل مع المبيعات باستخدام البريد الإلكتروني والهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي في أقل من 5 دقائق. ابتداءً من 59 دولارًا شهريًا.

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk عبارة عن منصة ذكية لاجتماعات العملاء تساعدك على زيادة سرعة المبيعات وزيادة الإيرادات. جرّب مجانًا واكتشف لماذا تستخدم الشركات الكبرى Demodesk لزيادة فرق الإيرادات لديها بالكامل.

Outplay

Outplay

outplayhq.com

3 أضعاف اجتماعات مبيعاتك، وليس ميزانيتك تحتوي منصة مشاركة المبيعات في Outplay على كل ما تحتاجه لجعل فريق المبيعات الخاص بك أكثر كفاءة - التواصل متعدد القنوات، وأتمتة المبيعات الخارجية، وتتبع العملاء المحتملين، وسوق الاستعانة بمصادر العملاء المحتملين، وجدولة الاجتماعات، والمزيد. ابدأ في تحقيق أهداف...

FreeAgent CRM

FreeAgent CRM

freeagentcrm.com

العمل أفضل. نحن نساعد الفرق على الحصول على كل شيء في مكان واحد، والعمل بشكل أكثر تعاونًا لإنجاز المزيد، وتتبع الأداء وتحسينه.

Aloware

Aloware

aloware.com

استمتع بمكالمات + رسائل نصية غير محدودة ابتداءً من 50 دولارًا للوكيل/الشهر. يتكامل مع HubSpot وZoho والمزيد! كاملة مع Power Dialer وأدوات التشغيل الآلي.

Klenty

Klenty

klenty.com

منصة مشاركة المبيعات التي تحصل على المزيد من الردود والاجتماعات المحجوزة. استخدم Klenty لتنفيذ توعية مبيعات متعددة القنوات. أرسل رسائل بريد إلكتروني مخصصة وقم بأتمتة متابعاتك على نطاق واسع من خلال المكالمات ومهام LinkedIn.

Groove

Groove

groove.co

اختبر قوة البيع السلس. تخلص من الاحتكاك في عملية المبيعات الخاصة بك وحقق المزيد من الإيرادات باستخدام منصة مشاركة المبيعات الأعلى تقييمًا لـ Salesforce.

Uptics

Uptics

uptics.io

نظام أساسي لأتمتة المبيعات الكل في واحد لفرق المبيعات عن بعد والداخلية لإطلاق الحملات الصادرة بسهولة، ورعاية العملاء المتوقعين الواردين، وتعبئة خطوط أنابيب الصفقات الخاصة بك، وزيادة الإيرادات.

Growbots

Growbots

growbots.com

استخدم Growbots لأتمتة عملية المبيعات الخارجية بشكل كامل. التنقيب والتوعية في مكان واحد. نحن نتكامل مع Salesforce وHubSpot.

Salesmate

Salesmate

salesmate.io

قم بتنمية إيراداتك وعلاقاتك. يقدم Salesmate تجارب بسيطة وشخصية ومثمرة لفريق المبيعات والعملاء.

Woodpecker

Woodpecker

woodpecker.co

رسائل البريد الإلكتروني الباردة التي تبدأ محادثات عمل دافئة. قم بأتمتة رسائل البريد الإلكتروني والمتابعات باستخدام أداة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.

Seismic LiveSocial

Seismic LiveSocial

livesocial.seismic.com

LiveSocial عبارة عن منصة لتنظيم المحتوى والاتصالات الرقمية تمكن متخصصي الخدمات المالية ومندوبي المبيعات ومحترفي الخدمات المهنية وغيرهم من المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الاتصال الرقمية الأخرى بثقة وهدف. لدينا شراكات قوية وعمليات تكامل قوية مع Proofpoint ومع SafeGuard Cyber ​​لتلبية احتي...

Upscale

Upscale

upscale.ai

تحويل الآفاق إلى الإيرادات منصة مشاركة المبيعات التي تساعد فريق المبيعات لديك على بناء خطوط أنابيب متسقة وتحقيق أهداف الإيرادات بشكل أسرع

DripJobs

DripJobs

dripjobs.com

تتبع الوظائف، وأتمتة عمليات المتابعة، وأرسل التقديرات والمزيد باستخدام DripJobs CRM لمحترفي الخدمة المنزلية

Kixie

Kixie

kixie.com

مكالمات ورسائل نصية موثوقة للغاية وسهلة الاستخدام لفرق المبيعات التي تعمل مع كبار مديري علاقات العملاء مثل HubSpot وSalesforce وPipedrive والمزيد.

Regie.ai

Regie.ai

regie.ai

وصلت مبيعات المبيعات الشخصية بالكامل. قم بتوصيل رسائل المبيعات ذات الصلة في ثوانٍ باستخدام Regie.ai.

Interseller

Interseller

interseller.io

يساعد Interseller مسؤولي التوظيف في العثور على المرشحين والتواصل معهم من خلال العثور على بريدهم الإلكتروني وإرسال تسلسلات البريد الإلكتروني.

La Growth Machine

La Growth Machine

lagrowthmachine.com

نقدم لكم La Growth Machine، أول منصة تنقيب متعددة القنوات تتيح لك المشاركة في محادثات مع العملاء المحتملين على LinkedIn والبريد الإلكتروني وTwitter. باستخدام La Growth Machine، يمكنك: - استيراد العملاء المحتملين من LinkedIn أو ملف CSV لإدارة جهود التنقيب الخاصة بك بسهولة. - قم بإثراء ملف تعريف جهة ا...

SmartReach.io

SmartReach.io

smartreach.io

SmartReach.io هو برنامج للتواصل عبر البريد الإلكتروني مصمم للسماح للمستخدمين بجدولة وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة ومتابعات تلقائيًا من صندوق البريد الخاص بهم وتعزيز معدلات الرد الخاصة بهم. يقوم SmartReach.io بمزامنة بيانات العملاء المحتملين من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك مع حملاتك با...

OneMob

OneMob

onemob.com

نقدم لكم OneMob - النظام الأساسي المتكامل لإنشاء ومشاركة وتتبع المواقع الصغيرة الجميلة في ثوانٍ! سواء كنت تعمل في مجال المبيعات أو التسويق أو نجاح العملاء أو كنت منشئ محتوى، فإن OneMob لديه كل ما تحتاجه لرفع مستوى انتشارك وجذب المزيد من الاهتمام والمشاركة والاستجابات. باستخدام منشئ المواقع الصغيرة ا...

Rasayel

Rasayel

rasayel.io

رسايل هي منصة تواصل مع العملاء تساعد الشركات على البيع لعملائها ودعمهم عبر الواتساب وقنوات المراسلة الاجتماعية الأخرى. أبرز الميزات: - صندوق بريد مشترك للفريق مع مراسلة ثنائية الاتجاه - برنامج WhatsApp chatbot - عمليات بث WhatsApp والمراسلة المجمعة - واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة وخطافات الويب - ع...

FrontSpin

FrontSpin

frontspin.com

FrontSpin عبارة عن أداة اتصالات مبيعات قائمة على السحابة تساعدك على الوصول إلى ما يصل إلى 3 أضعاف عدد العملاء المحتملين وإبرام المزيد من الصفقات. تعلم المزيد الآن.

Breakcold

Breakcold

breakcold.com

قم بحماية إمكانية التسليم الخاصة بك، وقم بأتمتة عمليات المتابعة وتخصيص رسائل البريد الإلكتروني على نطاق واسع

Recapped

Recapped

recapped.io

إتمام الصفقات وضم العملاء بشكل أسرع بنسبة 25%. أنشئ على الفور خطط عمل متبادلة تساعدك على إتمام الصفقات بشكل أسرع، ومعرفة ما يحدث فعليًا في الصفقة، وتمكين أبطالك.

Clevenio

Clevenio

clevenio.com

منصة مشاركة المبيعات قم ببناء آلة مبيعات تساعدك Clevenio على بناء العلاقات والحصول على المزيد من المبيعات بمساعدة التواصل متعدد القنوات والمتابعة الآلية والتحليلات في الوقت الفعلي. البدء موثوق به من قبل الشركات من جميع الأحجام المختلفة ما يقوله عملاؤنا عنا الميزات الأساسية التواصل متعدد القنوات الوص...

Pitch.Link

Pitch.Link

pitch.link

يفشل البيع بين الشركات (B2B) بمعدل نجاح ضئيل يبلغ 5%. يتحكم المشترون الآن في عملية معاملة القيمة. تتيح منصة Pitch.Link saas التواصل الخاص والآمن بين المشتري والبائع والمحادثة والتعاون والتحويل. انقطاع واحتكاك مجاني على رابط واحد فريد.

FlowUp

FlowUp

flowup.com

FlowUp هو نظام متابعة آلي متعدد القنوات لعصر جديد مدعوم بالصوت والرسائل النصية القصيرة والذي يساعدك على الحفاظ على متابعاتك والارتقاء بمسار مبيعاتك إلى المستوى التالي. باستخدام FlowUp، يمكنك صياغة إستراتيجية المتابعة الصادرة الخاصة بك والبقاء على اتصال دائم مع العملاء المحتملين من خلال إستراتيجية وا...

Cooby

Cooby

cooby.co

Cooby Workspace هي أداة لتمكين المبيعات تمنح قادة المبيعات رؤية بنسبة 100% لأنشطة فريقهم على WhatsApp، وتجعل تسجيل CRM سهلاً، وتعزز تتبع الأنشطة المستندة إلى البيانات. مع Workspace، يمكنك الحصول على استخدام غير محدود لـ Cooby Extension Pro لكل مقعد، بالإضافة إلى: الحصول على رؤية 360 درجة - نسخ احتيا...

MailRush

MailRush

mailrush.io

تم تضمين برنامج البريد الإلكتروني البارد مع خدمة SMTP. خيارات IP المشتركة وIP المخصصة. سحب وإسقاط تسلسلات لمتابعة البريد الإلكتروني وحملات التنقيط. مؤشرات الأداء الرئيسية لتسليم البريد الإلكتروني (تتبع نقاط المرسلين، وتتبع حجم البريد الإلكتروني، وتتبع حلقة التعليقات)، وتتبع الأحداث (معدل الفتح، ومعد...

LeadPilot

LeadPilot

leadpilot.com

تقوم LeadPilot بأتمتة عملية التنقيب والتواصل في منصة واحدة. يتم العثور على الشركات وصناع القرار الرئيسيين ويتم الاتصال بهم من خلال رسائل مخصصة، حتى تتمكن فرق المبيعات والتسويق من قضاء وقتهم في مكان آخر. املأ خط الأنابيب الخاص بك وأبرم المزيد من الصفقات من خلال التركيز على العملاء المحتملين ذوي الجود...

Angaza

Angaza

angaza.com

أنجازا هو حل أعمال متكامل لموزعي المنتجات التي تغير الحياة مثل أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية ومضخات المياه ومواقد الطهي. مع Angaza، باع أكثر من 200 موزع أكثر من 2 مليون جهاز للمستهلكين، مع إمكانية فتح الوصول إلى السوق لمليار مستهلك خارج الشبكة ولا يتعاملون مع البنوك. تشتمل تقنية أنجازا على تقنية قيا...

Cliently

Cliently

cliently.com

يساعدك سحر الرؤى في الوقت الفعلي على إبرام المزيد من الصفقات. قد يكون التواجد في الظلام مكانًا مخيفًا أثناء رحلة المبيعات. يمنحك العميل "رؤية ليلية"! هل تريد أن تعرف ماذا يفعل عملاءك المتوقعون؟ قم بإنشاء وصفات لمعرفة المزيج الصحيح من الأشخاص الذين يفتحون رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك، والروابط ا...

Clickback

Clickback

clickback.com

Clickback هو برنامج لإنشاء عملاء محتملين عبر البريد الإلكتروني بين الشركات لتحقيق النمو المتسارع. يتيح حلنا القوي للمسوقين إرسال قائمة جهات الاتصال المشتراة أو الباردة الخاصة بهم عبر البريد الإلكتروني، مما يحولهم إلى عملاء متوقعين ودودين ومشتركين. لن تسمح لك خدمات أتمتة التسويق وإرسال البريد الإلكتر...

SalesBlink

SalesBlink

salesblink.io

SalesBlink عبارة عن نظام أساسي للتواصل مع المبيعات الكل في واحد مع ميزات لمساعدتك في العثور على العملاء المتوقعين وأتمتة تسلسل مبيعات التواصل باستخدام ChatGPT وWarmUp Emails والحصول على الحجز.

Ebsta

Ebsta

ebsta.com

تعمل Ebsta على تمكين آلاف الشركات من تعزيز مشاركة العملاء على نطاق واسع من خلال مجموعة من أدوات تمكين المبيعات وذكاء العملاء لـ Salesforce. ✓ فتح شبكة شركتك ✓ إنشاء مسارات عمل وإيقاعات مخصصة ✓ تتبع المشاركة في الوقت الفعلي ✓ تسجيل مشاركة العملاء وتحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الاهتمام ✓ قياس نشاط ...

PeopleLinx

PeopleLinx

peoplelinx.com

تعتبر PeopleLinx رائدة في الطريقة التي تحدد بها الشركات فرص المبيعات وتتفاعل معها وتولدها في عالم البيع الرقمي الجديد. نحن نقدم مجموعة كاملة من الحلول بما في ذلك أتمتة التواصل متعدد القنوات، وبيانات العملاء المحتملين عالية الجودة، والرسائل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والانتقال إلى استراتيجية السوق، ...

Bloobirds

Bloobirds

bloobirds.com

Bloobirds هو تطبيق Salesforce رقم 1 لزيادة إنتاجية المبيعات. يقوم Bloobirds بتحويل Salesforce الخاص بك إلى برنامج رائع لفريق المبيعات لديك في ثلاث دقائق. من خلال الدمج بسلاسة بين برنامج الاتصال والبريد الإلكتروني وLinkedIn، تقدم Bloobirds مجموعة شاملة من أدوات الإنتاجية، بما في ذلك الإيقاعات والقوال...

VanillaSoft

VanillaSoft

vanillasoft.com

تساعد VanillaSoft، منصة مشاركة المبيعات الأكثر نجاحًا في الصناعة، فرق تطوير المبيعات على إشراك أكثر من 15,000,000 جهة اتصال كل شهر. عند استخدامه بشكل مستقل، أو بالاشتراك مع أنظمة إدارة علاقات العملاء التقليدية الحالية، تعمل VanillaSoft على تمكين مندوبي المبيعات من الاستجابة للعملاء المحتملين الجدد ف...

Sellular

Sellular

sellular.com

Sellular عبارة عن منصة مشاركة مبيعات مصممة للشركات سريعة النمو ومتوسطة الحجم. مع Sellular، يمكن لحقوق السحب الخاصة وAEs الفوز بمزيد من الصفقات بشكل أسرع. يمكن للقادة أن يشعروا بالاطمئنان عندما يعلمون أنهم يجمعون جميع البيانات المطلوبة للأعمال في Salesforce CRM، ويحصلون على رؤية كاملة لجميع صفقاتهم. ...

LeadLoft

LeadLoft

leadloft.com

تزود LeadLoft فريقك بكل ما تحتاجه. سواء أكان الأمر يتعلق بالرؤساء التنفيذيين أو المديرين أو المستثمرين، ستكشف LeadLoft عن معلومات الاتصال وتجعلك على اتصال حتى تتمكن من إتمام الصفقة. هل تحتاج إلى معلومات الاتصال بشخص ما؟ وصلنا لك. هل تحتاج إلى إشراكهم؟ لا مشكلة. هل تحتاج إلى تتبعها وتحويلها؟ تم و تم ...

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