Zego

Zego

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الموقع الإلكتروني: gozego.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zego على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Zego هي شركة أتمتة لإدارة الممتلكات تعمل على تبسيط سير العمل المرهق والهام للمديرين والجمعيات. تعمل منصتنا الحديثة على تسريع نمو NOI وتخفيف المخاطر، مما يساعد العملاء على توسيع نطاق الموارد وبناء الثقة واتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات. بدءًا من إدارة المدفوعات والمرافق وحتى مشاركة المقيمين، تتكامل مسارات العمل الآلية في Zego بسلاسة مع أنظمة إدارة الممتلكات الرائدة مما يوفر للمستخدمين معلومات دقيقة في الوقت الفعلي في متناول أيديهم. منذ إنشائها في عام 2003، تطورت Zego (شركة المدفوعات العالمية) من مزود مدفوعات رائد إلى منصة أتمتة شاملة لإدارة الممتلكات. مع أكثر من 350 موظفًا، تخدم Zego 7000 شركة عقارية سكنية وأكثر من 15 مليون وحدة على مستوى البلاد. تعرف على المزيد حول ما يجعل Zego واحدة من أفضل منصات أتمتة سير العمل لإدارة الممتلكات على gozego.com.

الموقع الإلكتروني: gozego.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zego. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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