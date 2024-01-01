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يعمل Zeemo على تمكين منشئي المحتوى من إنشاء التسميات التوضيحية للفيديو وترجمتها تلقائيًا بـ 18 لغة بمعدلات دقة متطورة. باستخدام تقنية التعرف على الصوت المتقدمة وفهم اللغة الطبيعية، يتعرف Zeemo تلقائيًا على الأصوات البشرية في مقاطع الفيديو ويحولها إلى تسميات توضيحية. يقدم هذا الحل المبتكر خدمات التسميات التوضيحية التلقائية للفيديو التي تعمل على تحسين إمكانية الوصول وتحسين تجربة المستخدم. التطبيق: https://zeemo.ai/zmapp/

الموقع الإلكتروني: zeemo.ai

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