Zeemo

Zeemo

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الموقع الإلكتروني: zeemo.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zeemo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعمل Zeemo على تمكين منشئي المحتوى من إنشاء التسميات التوضيحية للفيديو وترجمتها تلقائيًا بـ 18 لغة بمعدلات دقة متطورة. باستخدام تقنية التعرف على الصوت المتقدمة وفهم اللغة الطبيعية، يتعرف Zeemo تلقائيًا على الأصوات البشرية في مقاطع الفيديو ويحولها إلى تسميات توضيحية. يقدم هذا الحل المبتكر خدمات التسميات التوضيحية التلقائية للفيديو التي تعمل على تحسين إمكانية الوصول وتحسين تجربة المستخدم. التطبيق: https://zeemo.ai/zmapp/
الفئات:
Productivity
برامج النسخ

الموقع الإلكتروني: zeemo.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zeemo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Descript

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voicetapp.com

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