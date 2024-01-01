بدائل - Zeck

BoardShape

boardshape.com

إدارة اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجنة بشكل أفضل. اجعل مجلس الإدارة أو اللجنة الخاصة بك في حالة جيدة اليوم مع BoardShape. يستهدف BoardShape الشركات الناشئة، وهو عبارة عن برنامج كمنتج خدمة يوفر ما يكفي من الميزات والوظائف لمساعدة شركتك الناشئة على إدارة اجتماعات مجلس الإدارة بشكل أفضل دون أن يعيق الطر...