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يعد موقع Zawya.com، التابع لشركة Refinitiv الشرق الأوسط، منصة رائدة تقدم أخبارًا ورؤى حيوية للمحترفين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع ملايين المستخدمين، فهو يوفر تحديثات فورية عن الأسواق الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الأسهم والسلع والعملات، باللغتين الإنجليزية والعربية.

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