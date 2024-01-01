Zawya

Zawya

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الموقع الإلكتروني: zawya.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zawya على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد موقع Zawya.com، التابع لشركة Refinitiv الشرق الأوسط، منصة رائدة تقدم أخبارًا ورؤى حيوية للمحترفين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع ملايين المستخدمين، فهو يوفر تحديثات فورية عن الأسواق الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الأسهم والسلع والعملات، باللغتين الإنجليزية والعربية.

الموقع الإلكتروني: zawya.com

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