بدائل - YouTeam
Fiverr
fiverr.com
Fiverr هو سوق عبر الإنترنت للخدمات المستقلة. توفر الشركة منصة للعاملين المستقلين لتقديم الخدمات للعملاء في جميع أنحاء العالم.
Upwork
upwork.com
Upwork، المعروفة سابقًا باسم Elance-oDesk، هي عبارة عن منصة أمريكية أمريكية للعمل الحر حيث تتواصل الشركات والأفراد من أجل ممارسة الأعمال التجارية. في عام 2015، تم تغيير العلامة التجارية لدمج Elance-oDesk إلى Upwork وأصبح الاسم الكامل للشركة الآن Upwork Global Inc. ويقع مقر Upwork حاليًا في سانتا كلا...
Dribbble
dribbble.com
Dribbble هو المكان الذي يكتسب فيه المصممون الإلهام والتعليقات والمجتمع والوظائف وهو أفضل مورد لك لاكتشاف المصممين والتواصل معهم في جميع أنحاء العالم.
Freelancer
freelancer.com
ابحث عن أفضل المستقلين ومطوري الويب والمصممين وقم بتوظيفهم بتكلفة زهيدة. أكبر سوق في العالم بمساحة 50 مترًا. تلقي عروض الأسعار في ثوان. أعلن عن وظيفتك على الانترنت الآن.
PeoplePerHour
peopleperhour.com
أنجز أي مهمة على PeoplePerHour. انشر وظيفة مجانًا للعثور على مستقلين محترفين واعثر على وظائف مستقلة في دقائق! PeoplePerHour هو سوق يربط بين الشركات الصغيرة والشركات الناشئة ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستقلين في جميع أنحاء العالم في بيئة موثوقة حيث يشترون ويبيعون ا...
Malt
malt.com
Malt هو السوق المبتكر للعاملين لحسابهم الخاص في أوروبا. الشعير يعتمد على البلد. نحن متواجدون بالكامل في: - BE: www.malt.be بلجيكا (هولندا) - BE: fr.malt.be Belgique (français) - DE: www.malt.de Deutschland (Deutsch) - DE: en.malt.de ألمانيا (الإنجليزية) - ES: www.malt.es España (español) - الفرنسي...
Bark.com
bark.com
يقوم Bark.com بمراجعة الشركات المحلية ويساعدك في العثور على أفضل المحترفين لإنجاز عملك بسرعة.
Airtasker
airtasker.com
يعتبر Airtasker (ASX: ART) السوق الأسترالي الرائد عبر الإنترنت للخدمات المحلية، حيث يربط الأشخاص والشركات الذين يحتاجون إلى العمل مع الأشخاص الذين يرغبون في العمل. من خلال مهمتها المتمثلة في تمكين الأشخاص من إدراك القيمة الكاملة لمهاراتهم، تهدف Airtasker إلى إحداث تأثير إيجابي على مستقبل العمل من خل...
Toptal
toptal.com
Toptal عبارة عن منصة مصممة لربط الشركات مع مطوري المستوى الأعلى الذين لا يستخدمون الأكواد أو الأكواد المنخفضة ضمن شبكتهم المهنية. يمكن إجراء Conneciton خلال 48 ساعة فقط، مما يجعل من الممكن التحقق من صحة منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق (MVP) وإصداره في غضون أسابيع. يتم فحص المطورين بخبرة، مما يجعلهم...
Arc
arc.dev
Arc هي منصة التوظيف عن بعد التي تساعد المطورين على بناء وظائف مذهلة من أي مكان. ابحث عن الآلاف من أفضل وظائف المطورين عن بعد عبر الإنترنت، كل ذلك في مكان واحد!
Andela
andela.com
يتضمن مجتمع المواهب لدينا أكثر من 77 ألف برنامج وأكثر من 100 مهارة في أكثر من 60 دولة. نحن نقوم بتوريد المهندسين وتقييمهم ومطابقتهم وتوظيفهم لك.
WorkGenius
workgenius.com
البحث عن المواهب الاستثنائية وتوظيفها بسرعة وكفاءة. تقدم WorkGenius حلاً رائدًا شاملاً للتوظيف والإدارة المستقلة في السوق. نحن نقدم نهجًا مبتكرًا قائمًا على التكنولوجيا في التوظيف للوصول بشكل أسرع إلى المواهب التي تم فحصها، وبأسعار رائدة في الصناعة، مع عدد أقل من مشكلات الدفع والامتثال.
Alura Market
alura.io
سوق الخدمات المستقلة رقم 1 لبائعي Etsy. نحن نربط شركات Etsy بالموظفين المستقلين الذين تم فحصهم والذين يقدمون خدمات تساعد بائعي Etsy على النجاح.
notch
order.notchordering.com
تعمل تقنية Notch على تبسيط عملية طلب الأطعمة والمشروبات بالجملة للمطاعم والموردين من جميع الأحجام. قم بإجراء جميع طلباتك والدردشة والدفع في مكان واحد.
Turing
turing.com
قم بتوظيف أفضل 1% من بين أكثر من 600,000 من كبار مطوري البرامج عن بُعد | ابحث عن وظائف مطورين عن بعد في الولايات المتحدة | مكدس كامل، متنقل، واجهة أمامية، خلفية DevOps، AI/ML والمزيد.
talent.io
talent.io
Talent.io هو أبسط طريقة للمواهب التقنية للعثور على وظيفة يحبونها، وللشركات لبناء فرق تقنية رائعة. تستضيف منصتنا الانتقائية مجتمعًا يضم 100000 متخصص في مجال التكنولوجيا المؤهلين و7000 شركة في أوروبا. نحن ندعم الوظائف الدائمة والمستقلة، في الموقع وعن بعد، وقد ساعدنا بالفعل أكثر من 6000 مرشح في العثور ...
Codementor
codementor.io
قم بتحسين مهاراتك في البرمجة من خلال العمل في مشاريع واقعية. انضم إلى مجتمعنا المجاني لمناقشة المشاريع ومراجعة التعليمات البرمجية والتعلم من الزملاء والموجهين.
Braintrust
usebraintrust.com
تُحدث Braintrust ثورة في مجال التوظيف مع Braintrust AIR، وهي منصة التوظيف الأولى والوحيدة الشاملة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في العالم. بفضل تدريب Braintrust AIR باستخدام الرؤى البشرية والبيانات الخاصة، فإنه يقلل الوقت اللازم للتوظيف من أشهر إلى أيام، ويطابقك على الفور مع المرشحين المؤهلين الذين ...
Codeable
codeable.io
Codeable هي منصة WordPress الوحيدة للعمل المستقل. نحن نطابق العملاء مع أفضل خبراء WordPress. نحن نساعد العملاء على حل أي مشكلة في WordPress.
Comeup
comeup.com
منصة لتقديم الخدمات عبر الإنترنت بنسبة 100% تم إنشاؤها عام 2013. تصفح الموقع، واختر الخدمة التي تناسبك وقم بالطلب ببضع نقرات.
WriterAccess
writeraccess.com
قم بتوظيف أفضل المستقلين وتبسيط سير العمل الخاص بك. تمنحك منصة إنشاء المحتوى الخاصة بنا الموهبة والأدوات والتدريب الذي تحتاجه لتوسيع نطاق تسويق المحتوى وتنمية أعمالك أو وكالتك وإتقان تسويق المحتوى للفوز عبر الإنترنت.
Proxify
proxify.io
تتمثل مهمة Proxify في ربط أفضل المطورين حول العالم بالفرص التي يستحقونها. منذ إطلاقنا، نجح مطورو Proxify في العمل مع أكثر من 1200 عميل سعيد لبناء منتجاتهم وميزات النمو الخاصة بهم. أكثر من 3500 مطور موهوب يثقون في Proxify وشبكتها لتحقيق أحلامهم وأهدافهم. تم تشكيل Proxify من خلال شبكة عالمية من المطور...
Fastwork
fastwork.id
احصل على مستقلين محترفين لمساعدتك في عملك أو عملك أو ابحث عن عمل عبر الإنترنت بجانب مواقع العمل الحر الإندونيسية!
Anytask
anytask.com
AnyTask.com هو سوق عالمي للعمل الحر يستخدم تقنية الدفع المستندة إلى blockchain من شركة Electroneum Ltd. للتخلص من حاجة الموظفين المستقلين إلى الحصول على حساب مصرفي، في حين يعد أيضًا برسوم صفرية على البائع - مما يوفر لهم ما يصل إلى 20٪ من الرسوم مقارنة بالعاملين المستقلين الآخرين الأسواق. ومن وجهة نظ...
Crowdspring
crowdspring.com
السوق الأكثر ثقة في العالم لتصميم الجرافيك، بما في ذلك تصميم الشعار وتصميم موقع الويب وتصميم المنتجات وتسمية أعمالك. ضمان استرداد الأموال بنسبة 100%!
Contently
contently.com
يساعد المحتوى العلامات التجارية على سرد قصص رائعة. إن نظامنا القوي لتسويق محتوى المؤسسات، والخدمات الإستراتيجية المبنية على البيانات، وشبكة الموظفين المستقلين ذات المستوى العالمي، تمنح أفضل العلامات التجارية في العالم كل ما تحتاجه لإنشاء محتوى يُسعد جمهورها ويحقق النتائج. في المتوسط، تبلغ قيمة المحت...
Worksible
worksible.com
شركة ناشئة تريد تغيير الطريقة التقليدية في العمل والتدريب. الوصول إلى جميع الأدوات اللازمة للنمو على المستويين الشخصي والمهني. قم بالتسجيل في Worksible وقم بتحميل خدماتك كموظف مستقل حتى يتمكن العملاء أو الشركات من العثور عليك وتوظيفك. يمكنك أيضًا التواصل والتواصل مع مستخدمين آخرين للتعلم منهم وتنفيذ...
Contra
contra.com
كونترا عبارة عن منصة للتواصل تمنح المستخدمين الحرية والفرصة للعمل بشكل مستقل. إنه يوفر فرص عمل مرنة من الأشخاص من خلال مجتمع حصري وشبكة إحالة من خلال عرض ملفات العمل التي تمكن العاملين لحسابهم الخاص وغيرهم من المهنيين المستقلين من كسب لقمة العيش وفقًا لشروطهم الخاصة.
Contentoo
contentoo.com
أنشئ محتوى متطورًا مع أفضل 10% من منشئي المحتوى المستقلين، جنبًا إلى جنب مع تقنية لا مثيل لها ودعم تشغيلي على مستوى عالمي. بدأت شركة Contentoo في عام 2017 كمنصة تربط أفضل 10% من منشئي المحتوى بأقسام التسويق في الشركات (العالمية). اليوم، يضم مجتمعنا المستقل خبراء إستراتيجيين لتسويق المحتوى، ومتخصصين ...
Revelo
revelo.com
وراء كل منتج ناجح فريق تطوير عالمي المستوى. يمكنك العثور على مطورين عالميين عن بعد وتوظيفهم وإدارتهم في المناطق الزمنية بالولايات المتحدة، والذين تم فحصهم مسبقًا من حيث المهارات التقنية والشخصية. Revelo هي أكبر منصة على الإنترنت للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها لتوظيف مطوري البرامج ع...