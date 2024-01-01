YourMove AI هو مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لتحسين تجربة المواعدة عبر الإنترنت. ويقدم المساعدة في مختلف جبهات عملية المواعدة. في المقام الأول، توفر الأداة ميزة مساعد الدردشة التي تساعد في صياغة رسائل افتتاحية مخصصة بناءً على ملف تعريف التطابق المحتمل، مما يوفر على المستخدمين عبء الخروج بنصوص فريدة وجذابة. علاوة على ذلك، فإنه يقوم أيضًا بصياغة الردود على الرسائل المستلمة، وبالتالي الحفاظ على استمرار المحادثة بطلاقة. ثانيًا، توفر الأداة ميزة تسمى Profile Writer والتي تساعد في تحسين السيرة الذاتية للملف الشخصي للمستخدم من خلال تحديد أفضل ميزاته ودمجها في وصف ذاتي مثير للاهتمام وجذاب. تعد السيرة الذاتية الفعالة مفيدة في جعل الملف الشخصي أكثر جاذبية وربما زيادة عدد المطابقات. ميزة أخرى مميزة لـ YourMove AI هي الأداة المساعدة لمراجعة الملف الشخصي. وهو يقدم مراجعة شاملة لملف تعريف المستخدم ويقدم اقتراحات مفصلة للتحسينات، مما يعزز جاذبية الملف الشخصي بشكل عام. علاوة على ذلك، يقدم YourMove AI أيضًا ميزة تسمى AI Enhanced Photos، على الرغم من أن تفاصيل هذه الميزة غير واضحة من النص المقدم. كما ذكر العديد من المستخدمين، ساعد YourMove AI بشكل كبير في زيادة المطابقات وإجراء محادثات مثيرة للاهتمام وبالتالي تحسين تجربة المواعدة.

الموقع الإلكتروني: yourmove.ai

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