بدائل - Yoti

Veriff

veriff.com

Veriff هي شركة عالمية تقدم خدمات التحقق من الهوية، تأسست ويقع مقرها الرئيسي في تالين، إستونيا. تقدم الشركة خدمات للشركات عبر الإنترنت للتخفيف من محاولات الاحتيال والمساعدة في الامتثال التنظيمي. من خلال توفير الحماية من الاحتيال في الهوية وسرقة الهوية، تتحقق Veriff من هوية العميل تلقائيًا، باستخدام ا...