Yordex

Yordex

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: yordex.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Yordex على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تساعد Yordex Smart PO الشركات على تقليل تكاليف معالجة الفواتير بنسبة تصل إلى 75%، وتحسين الرؤية، وتحسين التدفق النقدي، وتوفير علاقات رابحة بين المشترين والموردين. يتولى Smart PO مسؤولية الموقف بفعالية. بمجرد إرسالها، سوف يتأكدون من اكتمالها حتى الدفع النهائي بأقل قدر ممكن من المشاركة منك. وسوف يقومون بالتسوية التلقائية والاستلام التلقائي والدفع التلقائي مما يوفر لك الكثير من الوقت. ابدأ العمل مع Yordex دون أي انقطاع تقريبًا في عملياتك الحالية. على عكس حلول AP الأخرى، لا يوجد لدى Yordex عملية إعادة تصميم مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً، مما يتيح لك زيادة عائد الاستثمار الخاص بك إلى الحد الأقصى من اليوم الأول.
الفئات:
Business
برامج إدارة النفقات

الموقع الإلكتروني: yordex.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Yordex. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Workday

Workday

workday.com

Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Qonto

Qonto

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articleforge.com

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Appward

appward.com

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VNTANA

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Juni

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Fraxion

Fraxion

fraxion.biz

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