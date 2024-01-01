تساعد Yordex Smart PO الشركات على تقليل تكاليف معالجة الفواتير بنسبة تصل إلى 75%، وتحسين الرؤية، وتحسين التدفق النقدي، وتوفير علاقات رابحة بين المشترين والموردين. يتولى Smart PO مسؤولية الموقف بفعالية. بمجرد إرسالها، سوف يتأكدون من اكتمالها حتى الدفع النهائي بأقل قدر ممكن من المشاركة منك. وسوف يقومون بالتسوية التلقائية والاستلام التلقائي والدفع التلقائي مما يوفر لك الكثير من الوقت. ابدأ العمل مع Yordex دون أي انقطاع تقريبًا في عملياتك الحالية. على عكس حلول AP الأخرى، لا يوجد لدى Yordex عملية إعادة تصميم مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً، مما يتيح لك زيادة عائد الاستثمار الخاص بك إلى الحد الأقصى من اليوم الأول.

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