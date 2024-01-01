Yonhap News

Yonhap News

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تلعب وكالة يونهاب للأنباء دورًا مركزيًا في الصحافة الكورية الجنوبية من خلال تقديم الأخبار لعملائها وكذلك الصحف والمذيعين والوكالات الحكومية والشركات وبوابات الإنترنت في الوقت الفعلي. يتم إنتاج مقالاتنا الإخبارية من خلال بناء شبكة تغطي المستلزمات المحلية في مختلف الصحف والإذاعة والإدارات الحكومية والمؤسسات الكبرى والشركات الكبرى ووسائل الإعلام والبوب ​​الكوري والموجة الكورية والهاليو والموجة الكورية والبوب ​​الكوري وغيرها الكثير!

الموقع الإلكتروني: yna.co.kr

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