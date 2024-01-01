Yezza

Yezza

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: yezza.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Yezza على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

واجهات المحلات التجارية على WhatsApp في جنوب شرق آسيا. برامج شاملة ومخصصة للصناعة. الرعاية الصحية، والتبرع، والمطاعم، ومنتجع صحي وصالون، وصالون الحلاقة، ونظام إدارة الأزياء من قبل Yezza

الموقع الإلكتروني: yezza.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Yezza. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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