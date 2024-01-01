بدائل - Yes Invoice

PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal Holdings, Inc. هي شركة أمريكية تدير نظامًا عالميًا للمدفوعات عبر الإنترنت يدعم تحويلات الأموال عبر الإنترنت ويعمل كبديل إلكتروني للطرق الورقية التقليدية مثل الشيكات والحوالات المالية. تعمل الشركة كمعالج دفع للبائعين عبر الإنترنت ومواقع المزادات والعديد من المستخدمين التجاريين الآخرين، حيث تفر...

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.

Wave

Wave

waveapps.com

Wave هي شركة تقدم الخدمات المالية والبرمجيات للشركات الصغيرة. يقع المقر الرئيسي لشركة Wave في حي ليسليفيل في تورونتو، كندا. كان المنتج الأول للشركة عبارة عن برنامج محاسبة مجاني عبر الإنترنت مصمم للشركات التي تضم من 1 إلى 9 موظفين، يليه برنامج الفواتير والتمويل الشخصي ومسح الإيصالات (OCR). في عام 20...

Xero

Xero

xero.com

Xero هي شركة تكنولوجيا عامة مقرها في نيوزيلندا، ومدرجة في البورصة الأسترالية. Xero عبارة عن منصة برامج محاسبة سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة. تمتلك الشركة ثلاثة مكاتب في نيوزيلندا (ويلنجتون وأوكلاند ونابير)، وستة مكاتب في أستراليا (ملبورن وسيدني وكانبيرا وأديلايد وبريسبان وبيرث)، وثلاثة مكاتب في ا...

Zoho Invoice

Zoho Invoice

zoho.com

برنامج الفواتير عبر الإنترنت للشركات الصغيرة. Zoho Invoice هو برنامج فوترة عبر الإنترنت يساعدك على صياغة فواتير احترافية وإرسال تذكيرات بالدفع تلقائيًا وتلقي الدفعات بشكل أسرع عبر الإنترنت.

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks هو برنامج محاسبة تديره شركة 2ndSite Inc. بشكل أساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة. إنه برنامج قائم على الويب كنموذج خدمة (SaaS)، ويمكن الوصول إليه من خلال جهاز سطح المكتب أو الجهاز المحمول. تأسست الشركة في عام 2003 ويقع مقرها في تورونتو، كندا.

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

تم التصويت عليه كأفضل برنامج لإدارة العملاء للشركات الصغيرة. قم بتأمين العملاء بشكل أسرع باستخدام أداة إدارة المشروعات والفواتير والمدفوعات الشاملة لدينا. نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام.

Teamleader

Teamleader

teamleader.eu

المزيد من الأعمال. أقل المتاعب. إدارة العملاء وإدارة المشاريع والفواتير في أداة واحدة سهلة الاستخدام. يعمل Teamleader على تسهيل العمل لـ 11000 شركة صغيرة ومتوسطة.

Bookipi

Bookipi

bookipi.com

Bookipi هو أداة إنشاء الفواتير وأداة الأعمال المفضلة للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة. قم بإنشاء الفواتير وإرسالها إلى عملائك على الويب وتطبيق الهاتف المحمول، أينما كنت.

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

صمم بوابة العميل الخاصة بك أو الوصول إلى بوابة العميل باستخدام برنامج بوابة العميل الآمن الخاص بنا: تسجيل الدخول ولوحة المعلومات وإشعارات البريد الإلكتروني ذات العلامة التجارية الكاملة مع العلامة البيضاء

Bill.com

Bill.com

bill.com

Bill.com هو مزود للبرامج السحابية التي تعمل على أتمتة العمليات المالية للمكاتب الخلفية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. تعمل منصة Bill.com على ربط الشركات بمورديها وعملائها لمساعدتهم على إدارة تدفقاتهم النقدية الداخلة والخارجة. ومن بين أبرز المنافسين Tipalti وYayPay. يتعاون موقع Bill.com مع أكبر المؤ...

Moneybird

Moneybird

moneybird.com

المحاسبة يمكن أن تكون ممتعة! يستخدم أكثر من 200.000 من رواد الأعمال برامجنا لإدارة شؤونهم المالية.

Finom

Finom

finom.co

توفر Finom حلولاً مالية لرواد الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص والمستقلين.

Invoice Simple

Invoice Simple

invoicesimple.com

فاتورة عملائك في ثوان. أبسط طريقة في العالم لإصدار فاتورة للعملاء، من هاتفك أو الكمبيوتر المحمول. وفر الوقت، وابق منظمًا واظهر بمظهر احترافي!

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

أدوات برمجية قوية لإدارة أعمالك. تمتع بإمكانية الوصول إلى التطبيقات المهمة للأعمال مثل إنشاء النماذج والتسويق عبر البريد الإلكتروني والفوترة والأتمتة وغير ذلك الكثير في حزمة واحدة.

Copilot

Copilot

copilot.com

Copilot هي بوابة العميل الحديثة لشركات الخدمات امنح العملاء تجربة متجر شامل من خلال بوابة العميل التي تعمل على تبسيط المراسلة والمدفوعات ومشاركة الملفات ومراكز المساعدة والوصول إلى التطبيقات المخصصة والمزيد.

ZipBooks

ZipBooks

zipbooks.com

ZipBooks هي شركة برامج محاسبة مقرها في أمريكان فورك، يوتا. وتنتج البرنامج الذي يحمل نفس الاسم.

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

العقود المضادة للرصاص والتوقيع الإلكتروني والمقترحات وبرامج الفواتير التي يستخدمها أكثر من 200000 من كبار المستقلين. احصل على راحة البال والتركيز على عملك.

Paymo

Paymo

paymoapp.com

برنامج إدارة العمل عبر الإنترنت كامل المواصفات: تتبع الوقت، وتخطيط الموارد، ومخططات جانت، والتقارير، ولوحات كانبان، والفواتير، والمصروفات.

BQE Core

BQE Core

bqe.com

تقوم Core بمركزية بيانات المحاسبة والمشروعات الخاصة بشركات الخدمات المهنية على منصة سحابية جميلة واحدة. من خلال الجمع بين أدوات المحاسبة والفوترة وتتبع الوقت والمصروفات وأدوات إدارة المشاريع، يسهل Core إدارة أعمالك بشكل أكثر ربحية. فهو ينظم المعلومات، ويقوم بأتمتة المهام المتكررة، ويسمح لك بقضاء الم...

Bloom

Bloom

bloom.io

Bloom عبارة عن مجموعة كاملة من أدوات الأعمال للمبدعين المعاصرين والمستقلين والشركات الصغيرة.

Holded

Holded

holded.com

Holded هو برنامج لإدارة الأعمال للشركات الحديثة. يمكنك زيادة مبيعاتك وتقليل نفقاتك وتوفير الوقت عندما تدير كل عنصر من عناصر عملك من منصة واحدة. يمنحك Hold جميع الأدوات التي تحتاجها لاتخاذ قرارات عمل أفضل. الفواتير والمحاسبة وإدارة علاقات العملاء والفريق والمشاريع والمخزون، كل ما تحتاجه في مكان واحد....

Invoice Maker

Invoice Maker

invoicemaker.com

يعد Invoice Maker أسرع وأسهل تطبيق فاتورة لإرسال الفواتير إلى عملائك.

Accelo

Accelo

accelo.com

تبسيط المشروع والتوكيل والمبيعات وإدارة الخدمة. احصل على الرؤية عبر قاعدة بيانات عملائك، وقم بتحسين العمليات وقضاء المزيد من الوقت في خبرتك.

Pennylane

Pennylane

pennylane.tech

بفضل Pennylane، يستطيع الرؤساء التنفيذيون اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وتسهيل إدارتهم المالية. وبدون مغادرة المنصة، يمكنهم الوصول إلى بيانات دقيقة وفي الوقت الفعلي، وأداة ذكية للفواتير، وإدارة فعالة للنفقات.

ProfitBooks

ProfitBooks

profitbookshq.com

ProfitBooks هو برنامج محاسبة سهل الاستخدام مصمم خصيصًا لأصحاب الأعمال وفرق المبيعات الخاصة بهم.

Moon Invoice

Moon Invoice

mooninvoice.com

احصل على برنامج الفوترة عبر الإنترنت للشركات الصغيرة لإرسال الفواتير وإدارة النفقات وتتبع الوقت وتنزيل التقارير وإنشاء التقديرات. احصل على نسخة تجريبية مجانية مدتها 7 أيام الآن!

BigTime

BigTime

bigtime.net

حول الوقت إلى ربح. رؤية في الوقت الفعلي لوضع الميزانية وتتبع وإعداد الفواتير لأهم أصولك، وهو الوقت.

Tipalti

Tipalti

tipalti.com

تقدم Tipalti حسابات دائنة ذكية تعمل على الارتقاء بالأعمال الحديثة. دعونا نحقق النطاق والكفاءة والتركيز على عملك من خلال حلول مؤتمتة بالكامل وشاملة.

vcita

vcita

vcita.com

يمكنك تحقيق المزيد من الأعمال وتقديم خدمة مذهلة باستخدام تطبيق إدارة الأعمال الشامل للشركات الصغيرة |

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