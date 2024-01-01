بدائل - Yapily
Tray.io
tray.io
Tray.io هو نظام التكامل الأكثر تقدمًا لتوصيل الأدوات التي تستخدمها كل يوم. يمكنك تبسيط العمليات بسهولة باستخدام محرر سير العمل المرئي الخاص بنا. قم بالإنشاء باستخدام النقرات أو التعليمات البرمجية.
NexHealth
nexhealth.com
نيكس هيلث | منصة تجربة المريض رقم 1 - احصل على المزيد من المرضى الذين يستخدمون NexHealth للجدولة عبر الإنترنت والاتصالات والنماذج الرقمية وغير ذلك الكثير.
entri
entri.com
Entri هي واجهة برمجة التطبيقات (API) للمجالات المخصصة. نحن نسهل على تطبيقك الاتصال بالنطاقات المخصصة وتأمينها وبيعها وتشغيلها.
Duffel
duffel.com
نحن نقدم واجهة برمجة تطبيقات قوية تمكن أي شركة سفر من البحث عن الرحلات الجوية وحجزها وبيعها من شبكة من شركات الطيران الرائدة في العالم في دقائق، وليس أشهر.
Merge
merge.dev
تسمح واجهة برمجة التطبيقات الموحدة لـ Merge للمطورين بالتكامل مرة واحدة فقط ومنح عملائهم إمكانية الوصول إلى أكثر من 150 عملية تكامل لـ HRIS وATS والمحاسبة وحجز التذاكر وإدارة علاقات العملاء.
Aurinko.io
aurinko.io
تعمل Aurinko على تشغيل ميزات الاتصالات الأساسية، وتوفر منطق مزامنة CRM جاهزًا، ووظائف Gmail الإضافية وOutlook الجاهزة للتكامل، مما يسمح لمنصات الأعمال (CRM، وATS، وPM، وPRM، وLMS) بتمكين إدارة العلاقات الذكية . *** منطق مزامنة CRM *** تمكين إدارة العلاقات الذكية - التقط أنشطة البريد الإلكتروني والتق...
Phyllo
getphyllo.com
Phyllo هي بوابة بيانات للوصول إلى بيانات المنشئ مباشرة من الأنظمة الأساسية المصدر. تقوم Phyllo ببناء البنية التحتية الأساسية التي تتصل بكل منصة من منصات المبدعين، وتحافظ على تغذية البيانات المباشرة للأنظمة التي تستخدمها هذه المنصات لإدارة بيانات المبدعين وتوفر مجموعة بيانات موحدة حتى تتمكن الشركات م...
Railz
railz.ai
تقوم Railz ببناء أكبر شبكة بيانات مالية لمستقبل التمويل. نحن نهدف إلى سد العلاقة بين المؤسسات المالية والشركات ذات التفكير المستقبلي والبيانات المالية لعملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة. يوفر حل Accounting Data-as-a-Service™ الخاص بنا للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية القدرة على التحرك ...
Pyas
pyas.io
Pyas هو حل API لتكامل التقويم للشركات الناشئة والمطورين الفرديين. أنشئ ميزة تكامل التقويم الخاص بك في دقائق بدلاً من أشهر. يتكامل بسهولة مع تقويم Google وMicrosoft Outlook. يمكنك دمج Zoom وGoogle Meet لعقد مؤتمرات الفيديو، وكل ذلك باستخدام واجهة برمجة تطبيقات واحدة.
Pinwheel
pinwheelapi.com
تعمل Pinwheel على إنشاء نظام مالي أكثر عدالة من خلال فتح الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) لأنظمة كشوف المرتبات. توفر Pinwheel منصة تسمح للمستهلكين بربط حساب الرواتب الخاص بهم بأي تطبيق. ومن خلال بناء الأنابيب التي تربط هذه الأنظمة بالبنوك والمقرضين ومقدمي الخدمات الآخرين، فإننا نساعد المستهلكي...
Truv
truv.com
اتصالات API الأكثر أمانًا والأكثر موثوقية بحسابات الرواتب التي تتيح التحقق من الدخل والتوظيف، وتحويل الإيداع المباشر، والمزيد.
StackOne
stackone.com
تعمل StackOne على تغيير الطريقة التي يبني بها موفرو SaaS عمليات تكامل مذهلة، وذلك بفضل عرض واجهة برمجة التطبيقات الموحدة القوية. باستخدام StackOne، يمكن للشركات الاتصال بسهولة بأدوات ومصادر بيانات متعددة، مما يخلق تجربة سلسة وحلاً قابلاً للتطوير عبر منصات وتطبيقات مختلفة. تم تصميم StackOne Unified A...
API2Cart
api2cart.com
يساعد API2Cart على دمج خدمتك مع عربات التسوق المتعددة. إنها واجهة برمجة تطبيقات واحدة تعمل بنفس الطريقة عبر جميع منصات التسوق المختلفة، لذلك إذا كان عملاؤك لديهم متاجرهم على منصات مختلفة، فلن يتعين عليك إنشاء عمليات تكامل منفصلة لواجهة برمجة التطبيقات لكل واحد منهم واحدًا تلو الآخر، يمكنك القيام بذل...
Truto
truto.one
يمكّن Truto.one الشركات من تقديم عمليات تكامل لعملائها عبر نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS)، وATS، وإدارة علاقات العملاء (CRM)، ومكتب المساعدة، وحجز التذاكر، وبوابات الدفع، ومنصات الاشتراك، والمحاسبة، والتجارة الإلكترونية، والبريد الإلكتروني باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الموحدة.
Cobalt
gocobalt.io
Cobalt عبارة عن منصة تكامل مضمنة توفر تجربة سلسة لتوصيل تطبيقات SaaS. مع Cobalt، يمكن لشركات SaaS تقديم عمليات تكامل لعملائها بطريقة أصلية ومميزة. من خلال كتالوج سريع النمو يضم أكثر من 250 عملية تكامل معدة مسبقًا، توفر Cobalt تغطية واسعة النطاق عبر العديد من التطبيقات باستخدام واجهة برمجة تطبيقات وا...
Unified.to
unified.to
"واجهة برمجة تطبيقات واحدة لدمج الكل" - نحن منصة مطوري واجهة برمجة التطبيقات الموحدة لتكاملات SaaS. يمكن أن يستغرق إنشاء طلب تكامل عميل واحد أشهرًا من فريق البرمجيات. باستخدام Unified.to، يمكنك إطلاق جميع عمليات التكامل التي يحتاجها عملاؤك خلال ساعات فقط. Unified.to هو النظام الأساسي الوحيد الذي يمن...
Codat
codat.io
تساعد Codat البنوك على بناء اتصالات أعمق مع العملاء من رجال الأعمال. نحن نقدم منتجات تسهل الوصول إلى البيانات من البرامج المالية للعملاء ومزامنتها وتفسيرها لحالات استخدام محددة، مثل إعداد الموردين لبرامج البطاقات التجارية وضمان قروض الأعمال. يتم استخدام Codat من قبل أكبر البنوك في العالم لزيادة حصة ...
Apideck
apideck.com
يتيح Apidec للمطورين إنشاء عمليات تكامل على نطاق واسع من خلال مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات الموحدة التي تغطي المحاسبة وإدارة علاقات العملاء ونظام معلومات الموارد البشرية ونظام ATS وتخزين الملفات وإدارة المشاريع والتجارة الإلكترونية. توفير الوقت وتكلفة الصيانة حتى يتمكن المهندسون من التركيز على ا...
Nylas
nylas.com
يستخدم مئات الآلاف من المطورين حول العالم Nylas لزيادة السرعة وإنشاء إمكانات جدولة وبريد إلكتروني قابلة للتخصيص بسهولة من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الحديثة. Nylas هو النظام الأساسي الوحيد الذي يمنح المطورين إمكانية الوصول الشامل إلى موفري البريد الإلكتروني والتقويم وجهات الاتصال من خلال تكا...
Alloy Automation
runalloy.com
Alloy عبارة عن منصة تكامل مدمجة تستخدمها فرق الهندسة والمنتجات لتبسيط وتسريع جميع جوانب تطوير التكامل - بدءًا من إمكانية تخصيص المستخدم وحتى البنية التحتية للاقتراع.
Finch
tryfinch.com
واجهة برمجة التطبيقات رقم 1 لأنظمة التوظيف. احصل على بيانات التنظيم والدفع والفوائد من أكبر شبكة لمزودي خدمات معلومات الموارد البشرية وكشوف المرتبات في الصناعة.
Terra
tryterra.co
واجهة برمجة التطبيقات (API) التي تمكنك من التكامل مع الأجهزة القابلة للارتداء، مثل Garmin وFitbit وApple وGoogle وPolar وEight Sleep وOra وغيرها من خلال مصدر واحد.
Hotglue
hotglue.com
قم بتبسيط عمليات تكامل SaaS لديك مع iPaaS المضمن. أنشئ عمليات تكامل أصلية مع الأنظمة الأساسية التي يستخدمها عملاؤك بشكل أسرع 10 مرات.
Integration Labs
integrationlabs.co
واجهة برمجة التطبيقات الموحدة للبيانات المالية للأعمال. تعمل Integration Labs على تسهيل التفاعل مع البيانات المالية لعملاء شركتك. تستخدم شركات SaaS والمدفوعات والخدمات المالية الرائدة واجهة برمجة تطبيقات واحدة لاسترداد البيانات ومزامنتها بسلاسة عبر منصات المحاسبة والتجارة والمدفوعات الخاصة بعملائه...
Kombo
kombo.dev
لقد حان الوقت للتوقف عن مطاردة عمليات التكامل. يمكنك تقديم عمليات التكامل التي يطلبها عملاؤك في وقت قصير — اعتمد على واجهة برمجة تطبيقات Kombo الموحدة لفتح مجموعة متزايدة باستمرار من عمليات تكامل الموارد البشرية وATS.