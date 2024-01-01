بدائل - Yac

Voxer

voxer.com

Voxer هي شركة لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول مقرها سان فرانسيسكو، وتشتهر بتطبيق Voxer Walkie Talkie المجاني للهواتف الذكية. تم تأسيس Voxer Walkie Talkie على يد توم كاتيس ومات راني، وهو عبارة عن نظام "اضغط لتتحدث" المباشر ونظام رسائل صوتية. يتم تسليم الرسائل على Voxer مباشرة أثناء تسجيلها ثم يتم تسلي...