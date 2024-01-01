学习啦

学习啦

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الموقع الإلكتروني: xuexila.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 学习啦 على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تأسست شبكة Xuexila للتعلم عبر الإنترنت (www.xuexila.com) في 31 مارس 2006. وهي عبارة عن منصة مجانية للتعلم والمساعدة المتبادلة والمشاركة تابعة لشركة Shenzhen Chenlong Education Technology Co., Ltd. توفر المنصة خدمات تعليمية مجانية لعشاق التعلم: إرشاد طريقة التعلم، دروس تحسين الذاكرة والدماغ، تعلم اللغة الإنجليزية، معرفة الكمبيوتر، القراءة السريعة، التدريب على الامتحانات، الكلام والبلاغة، دروس الفيديو، تنزيل المواد التعليمية المجانية وغيرها من خدمات التعلم عبر الإنترنت. نحن ملتزمون بكوننا منصة خدمات واسعة النطاق توفر مواد مجانية متعلقة بالتعلم لمستخدمي الإنترنت! يتم تقديم المعلومات الموجودة على موقع Xuela من قبل مستخدمي الإنترنت، ويتم فحصها وتحريرها بعناية، ثم تتم مشاركة أفضل محتوى مع الجميع. هنا، يمكنك مشاركة مستنداتك مع الملايين من مستخدمي الإنترنت، وتحقيق المساعدة المتبادلة، والاستمتاع بمتعة المشاركة والتعلم والنمو معًا!

الموقع الإلكتروني: xuexila.com

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