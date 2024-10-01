بدائل - Xserver

CyberPanel

CyberPanel

cyberpanel.net

لوحة تحكم استضافة الويب بسيطة وسريعة ومفتوحة المصدر للاستضافة السحابية. يمكنك بسهولة نشر مواقع WordPress على السحابة باستخدام CyberPanel، والتشغيل المرحلي والنقل والتحديثات التلقائية بنقرة واحدة.

Selectel

Selectel

selectel.ru

تقدم Selectel حلولاً شاملة لأي حجم أعمال: بدءًا من الشركات الناشئة وحتى الشركات متعددة الجنسيات. شركة Selectel Ltd. (بالروسية: ООО "Селектел") هي شركة روسية تقدم خدمات البنية التحتية السحابية وخدمات مركز البيانات.

Wetopi

Wetopi

wetopi.com

توفير الوقت في تصميم واستضافة WordPress. مع wetopi، يمكنك تشغيل أجهزة WordPress المضبوطة بدقة وبأسعار معقولة بدون استثمار على مسؤول النظام. ما الذي تحصل عليه؟ - مع استخدام الحاويات، يمكنك الحصول على عزل كامل للنظام لكل موقع من مواقع WordPress الخاصة بك. - تكوينات WordPress المضبوطة بدقة (لقد جمعنا م...

HostSailor

HostSailor

hostsailor.com

HostSailor هو مزود استضافة ويب ممتاز يقدم خططًا فعالة. اكتشف لماذا يثق الآلاف في خدماتنا لقيادة أعمالهم بشكل احترافي

Ayphu

Ayphu

ayphu.com

تعمل Ayphu على تبسيط إدارة الخادم للمستخدمين غير التقنيين والشركات الناشئة المتنامية، وتحسين التكاليف وحماية البيانات. التركيز على نجاحك مع Ayphu!

ZesleCP

ZesleCP

zeslecp.com

ZesleCP هي لوحة تحكم استضافة Linux خفيفة وسريعة وآمنة (CentOS وUbuntu). يمكنك إدارة خادمك بسهولة وإنشاء أي موقع ويب، مثل WordPress، بنقرات قليلة.

owntag

owntag

owntag.eu

يعد owntag حلاً أسهل لاستضافة وتشغيل برنامج إدارة العلامات من جانب الخادم الخاص بك من Google. بدلاً من القلق بشأن البنية التحتية السحابية المعقدة، تخطي العبء الفني وابدأ رحلة وضع العلامات من جانب الخادم بنقرة واحدة. نحن نستخدم بنية تحتية أوروبية بنسبة 100% دون الاعتماد على Google أو Amazon أو Micros...

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