Xserver (エックスサバー) هي شركة استضافة ويب يابانية بارزة تقدم مجموعة شاملة من خدمات الاستضافة وتسجيل النطاق والحلول ذات الصلة. إنها تلبي احتياجات الأفراد والشركات والمؤسسات من جميع الأحجام، وتقدم باقات استضافة موثوقة وغنية بالميزات لتلبية الاحتياجات المتنوعة. * استضافة الويب: يقدم Xserver العديد من خطط استضافة الويب، بما في ذلك الاستضافة المشتركة واستضافة VPS (الخادم الخاص الافتراضي) واستضافة الخادم المخصص. تم تصميم هذه الخطط لاستيعاب مستويات مختلفة من حركة مرور موقع الويب ومتطلبات الموارد والقدرات التقنية. * تسجيل النطاق: تتيح المنصة للمستخدمين تسجيل وإدارة أسماء النطاقات، وتقدم مجموعة واسعة من امتدادات النطاق (.com، .jp، .net، .org، وما إلى ذلك) وأدوات إدارة النطاق لمساعدة المستخدمين على تأمين هويتهم عبر الإنترنت. * أداة إنشاء مواقع الويب: يوفر Xserver أداة إنشاء مواقع ويب سهلة الاستخدام تمكن المستخدمين من إنشاء مواقع ويب ذات مظهر احترافي دون الحاجة إلى مهارات تقنية متقدمة. يتضمن المنشئ قوالب قابلة للتخصيص، ووظيفة السحب والإفلات، وأدوات تحسين محركات البحث (SEO) المضمنة. * استضافة WordPress: يقدم Xserver خطط استضافة متخصصة محسنة لمواقع WordPress، حيث يوفر ميزات مثل تثبيت WordPress بنقرة واحدة، والتحديثات التلقائية، وإجراءات الأمان المحسنة المصممة خصيصًا لمنصة WordPress. * حلول التجارة الإلكترونية: يقدم Xserver حزم استضافة التجارة الإلكترونية والتكامل مع منصات التجارة الإلكترونية الشهيرة مثل WooCommerce وMagento، مما يتيح للمستخدمين إنشاء وإدارة المتاجر عبر الإنترنت بسهولة. * استضافة البريد الإلكتروني: توفر المنصة خدمات استضافة البريد الإلكتروني مع عناوين بريد إلكتروني قابلة للتخصيص، وحماية ضد البريد العشوائي، والوصول إلى بريد الويب، مما يسمح للمستخدمين بالتواصل بشكل فعال مع العملاء وأصحاب المصلحة. * شهادات SSL: يقدم Xserver شهادات SSL لتأمين مواقع الويب وحماية البيانات الحساسة المنقولة عبر الإنترنت. تساعد شهادات SSL في بناء الثقة مع زوار موقع الويب وتحسين تصنيفات محرك البحث. * دعم العملاء: يقدم Xserver دعم العملاء باللغة اليابانية، حيث يقدم المساعدة والدعم الفني للمستخدمين عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة. كما أنها توفر الوثائق والبرامج التعليمية ومقالات قاعدة المعرفة لمساعدة المستخدمين على استكشاف المشكلات وإصلاحها ومعرفة المزيد حول الموضوعات المتعلقة بالاستضافة. Xserver هو مزود استضافة ويب موثوق به وموثوق به في اليابان، ويقدم مجموعة واسعة من خدمات وحلول الاستضافة لمساعدة الأفراد والشركات على إنشاء تواجد قوي عبر الإنترنت والحفاظ عليه.

الموقع الإلكتروني: xserver.ne.jp

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