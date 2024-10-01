بدائل - Xolo
Fiverr
fiverr.com
Fiverr هو سوق عبر الإنترنت للخدمات المستقلة. توفر الشركة منصة للعاملين المستقلين لتقديم الخدمات للعملاء في جميع أنحاء العالم.
Upwork
upwork.com
Upwork، المعروفة سابقًا باسم Elance-oDesk، هي عبارة عن منصة أمريكية أمريكية للعمل الحر حيث تتواصل الشركات والأفراد من أجل ممارسة الأعمال التجارية. في عام 2015، تم تغيير العلامة التجارية لدمج Elance-oDesk إلى Upwork وأصبح الاسم الكامل للشركة الآن Upwork Global Inc. ويقع مقر Upwork حاليًا في سانتا كلا...
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...
Dribbble
dribbble.com
Dribbble هو المكان الذي يكتسب فيه المصممون الإلهام والتعليقات والمجتمع والوظائف وهو أفضل مورد لك لاكتشاف المصممين والتواصل معهم في جميع أنحاء العالم.
Freelancer
freelancer.com
ابحث عن أفضل المستقلين ومطوري الويب والمصممين وقم بتوظيفهم بتكلفة زهيدة. أكبر سوق في العالم بمساحة 50 مترًا. تلقي عروض الأسعار في ثوان. أعلن عن وظيفتك على الانترنت الآن.
Gusto
gusto.com
سواء كنت بدأت للتو أو تعمل على توسيع نطاق أعمالك سريعة النمو، فإن Gusto هو الشريك الذي تحتاجه لتنمية فريقك ورعايته. مع Gusto، يمكنك الحصول على ميزات الموارد البشرية الحديثة مثل كشوف المرتبات والمزايا والتوظيف وموارد الإدارة والمزيد - كل ذلك في مكان واحد. تفتخر شركة Gusto بخدمة أكثر من 300000 شركة في...
Rippling
rippling.com
تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف...
PeoplePerHour
peopleperhour.com
أنجز أي مهمة على PeoplePerHour. انشر وظيفة مجانًا للعثور على مستقلين محترفين واعثر على وظائف مستقلة في دقائق! PeoplePerHour هو سوق يربط بين الشركات الصغيرة والشركات الناشئة ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستقلين في جميع أنحاء العالم في بيئة موثوقة حيث يشترون ويبيعون ا...
Deel
letsdeel.com
Deel هي منصة الموارد البشرية الشاملة للفرق العالمية. وهذا يعني إدارة شاملة للموارد البشرية لأي فريق وفي أي مكان. قم بتعيين الموظفين بدوام كامل أو المقاولين المستقلين وتأهيلهم ودفع أجورهم بشكل متوافق في دقائق. لأول مرة، سيكون لديك رؤية مركزية للقوى العاملة لديك بأكملها في مكان واحد. مع Deel، تجعل الش...
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff هو حل برمجي متطور لتحليلات القوى العاملة مصمم لتعزيز الإنتاجية عبر الفرق البعيدة والمختلطة والداخلية مع ضمان تجربة إيجابية للموظفين. يتكامل Hubstaff مع أكثر من 30 تطبيقًا حتى تتمكن أعمالك من العمل بكفاءة أكبر. يمكنك معرفة كيفية تنفيذ العمل باستخدام ميزات مثل تتبع الوقت، ولقطات الشاشة، وتتبع...
Melio
meliopayments.com
Melio هي أداة مجانية لدفع البائع/الفواتير تعمل على زيادة التدفق النقدي وتقليل العمل المزدحم. ادفع فواتير البائعين باستخدام التحويل المصرفي أو بطاقة الخصم مجانًا حتى لو كانوا يقبلون الشيكات فقط! يمكنك أيضًا استخدام بطاقتك الائتمانية حيث لا يتم قبول البطاقات للاحتفاظ بأموالك لفترة أطول وكسب مكافآت الب...
Field Nation
fieldnation.com
Field Nation هو سوق العمل رقم 1 في مجال الخدمة الميدانية لتكنولوجيا المعلومات، حيث يربط بين الشركات والفنيين المهرة للقيام بعمل رائع في جميع أنحاء البلاد. تتيح منصتنا لفرق تقديم الخدمات التعرف على المهنيين المستقلين الذين يهتمون بالنتيجة بقدر اهتمامهم بالعمل معهم. مع Field Nation، يمكن للشركات بناء ...
Malt
malt.com
Malt هو السوق المبتكر للعاملين لحسابهم الخاص في أوروبا. الشعير يعتمد على البلد. نحن متواجدون بالكامل في: - BE: www.malt.be بلجيكا (هولندا) - BE: fr.malt.be Belgique (français) - DE: www.malt.de Deutschland (Deutsch) - DE: en.malt.de ألمانيا (الإنجليزية) - ES: www.malt.es España (español) - الفرنسي...
Remote
remote.com
يعد Remote هو الحل الشامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعمال المتعاقدين في جميع أنحاء العالم. تتعامل منصتنا مع الرواتب الدولية والمزايا والضرائب وخيارات الأسهم والامتثال في العديد من البلدان. بغض النظر عن مكان تواجد فريقك، يضمن Remote أفضل تجربة مع حلول التوظيف العالمية القوية. تمنحك حماي...
Airtasker
airtasker.com
يعتبر Airtasker (ASX: ART) السوق الأسترالي الرائد عبر الإنترنت للخدمات المحلية، حيث يربط الأشخاص والشركات الذين يحتاجون إلى العمل مع الأشخاص الذين يرغبون في العمل. من خلال مهمتها المتمثلة في تمكين الأشخاص من إدراك القيمة الكاملة لمهاراتهم، تهدف Airtasker إلى إحداث تأثير إيجابي على مستقبل العمل من خل...
Bark.com
bark.com
يقوم Bark.com بمراجعة الشركات المحلية ويساعدك في العثور على أفضل المحترفين لإنجاز عملك بسرعة.
Toptal
toptal.com
Toptal عبارة عن منصة مصممة لربط الشركات مع مطوري المستوى الأعلى الذين لا يستخدمون الأكواد أو الأكواد المنخفضة ضمن شبكتهم المهنية. يمكن إجراء Conneciton خلال 48 ساعة فقط، مما يجعل من الممكن التحقق من صحة منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق (MVP) وإصداره في غضون أسابيع. يتم فحص المطورين بخبرة، مما يجعلهم...
WorkMarket
workmarket.com
يقدم WorkMarket من ADP منصة تكنولوجية حديثة توفر لشركتك القدرة على التوسع في المشهد التنافسي الحالي. تتيح منصتنا للشركات إمكانية تنظيم وإدارة ودفع رواتب القوى العاملة الموسعة لديها بكفاءة وامتثال. يقع مقر WorkMarket في مدينة نيويورك، وقد تم تأسيسه في عام 2010 واستحوذت عليه شركة ADP في عام 2018.
Tipalti
tipalti.com
الحل الوحيد لأتمتة عملية الدفع الخاصة بك من البداية إلى النهاية. قم بأتمتة حساباتك الدائنة بالكامل ومدفوعات الشركاء العالميين وعمليات الشراء باستخدام Tipalti وتخلص من 80% من عبء العمل اليدوي. يمكّنك Tiplati من ضم الموردين والشركاء والموظفين المستقلين بسهولة، وتبسيط إنشاء أوامر الشراء، وتسريع الموافق...
WorkGenius
workgenius.com
البحث عن المواهب الاستثنائية وتوظيفها بسرعة وكفاءة. تقدم WorkGenius حلاً رائدًا شاملاً للتوظيف والإدارة المستقلة في السوق. نحن نقدم نهجًا مبتكرًا قائمًا على التكنولوجيا في التوظيف للوصول بشكل أسرع إلى المواهب التي تم فحصها، وبأسعار رائدة في الصناعة، مع عدد أقل من مشكلات الدفع والامتثال.
Andela
andela.com
يتضمن مجتمع المواهب لدينا أكثر من 77 ألف برنامج وأكثر من 100 مهارة في أكثر من 60 دولة. نحن نقوم بتوريد المهندسين وتقييمهم ومطابقتهم وتوظيفهم لك.
Arc
arc.dev
Arc هي منصة التوظيف عن بعد التي تساعد المطورين على بناء وظائف مذهلة من أي مكان. ابحث عن الآلاف من أفضل وظائف المطورين عن بعد عبر الإنترنت، كل ذلك في مكان واحد!
Alura Market
alura.io
سوق الخدمات المستقلة رقم 1 لبائعي Etsy. نحن نربط شركات Etsy بالموظفين المستقلين الذين تم فحصهم والذين يقدمون خدمات تساعد بائعي Etsy على النجاح.
talent.io
talent.io
Talent.io هو أبسط طريقة للمواهب التقنية للعثور على وظيفة يحبونها، وللشركات لبناء فرق تقنية رائعة. تستضيف منصتنا الانتقائية مجتمعًا يضم 100000 متخصص في مجال التكنولوجيا المؤهلين و7000 شركة في أوروبا. نحن ندعم الوظائف الدائمة والمستقلة، في الموقع وعن بعد، وقد ساعدنا بالفعل أكثر من 6000 مرشح في العثور ...
notch
order.notchordering.com
تعمل تقنية Notch على تبسيط عملية طلب الأطعمة والمشروبات بالجملة للمطاعم والموردين من جميع الأحجام. قم بإجراء جميع طلباتك والدردشة والدفع في مكان واحد.
Turing
turing.com
تقوم شركة Turing ببناء ونشر منتجات وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدية للمؤسسات التي تدير البيانات المعقدة. نحن نحظى بثقة المؤسسات التجارية العالمية، فنحن نحل تحديات أعمال الذكاء البشري ونعمل على زيادة الإنتاجية.
ServiceChannel
servicechannel.com
توفر ServiceChannel لمديري المرافق منصة واحدة للحصول على خدمات الإصلاح والصيانة وشرائها وإدارتها ودفع تكاليفها من المقاولين التجاريين عبر مؤسستهم. من خلال تقديم شفافية غير مسبوقة وتحليلات تعتمد على البيانات لجودة الخدمة، عبر جميع المهن والمواقع والمقاولين، يحقق مديرو المرافق قيمة كبيرة للعلامة التجا...
Braintrust
usebraintrust.com
تُحدث Braintrust ثورة في مجال التوظيف مع Braintrust AIR، وهي منصة التوظيف الأولى والوحيدة الشاملة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في العالم. بفضل تدريب Braintrust AIR باستخدام الرؤى البشرية والبيانات الخاصة، فإنه يقلل الوقت اللازم للتوظيف من أشهر إلى أيام، ويطابقك على الفور مع المرشحين المؤهلين الذين ...
Justworks
justworks.com
Justworks هو حل متعدد المنتجات يقدم كشوف المرتبات العالمية والمزايا ودعم الامتثال وتتبع الوقت وأدوات الموارد البشرية والمزيد مع دعم حائز على جوائز من خبراء معتمدين في الموارد البشرية. نحن نتعامل مع التفاصيل الجوهرية حتى تتمكن من التركيز على ما يهم: بناء عملك وفريقك.
Veem
veem.com
Veem هي منصة دفع عالمية عبر الإنترنت مقرها سان فرانسيسكو، تأسست في عام 2014 على يد مروان فورزلي وألدو كاراسكوسو. كانت تُعرف سابقًا باسم Align Commerce، ثم غيرت اسمها إلى Veem في 8 مارس 2017. تقدم الشركة خدماتها إلى 100 دولة و70 عملة بما في ذلك الدولار الأمريكي والدولار الكندي والجنيه الإسترليني والي...