بدائل - Xbox Cloud Gaming

NVIDIA GeForce NOW

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تقوم GeForce NOW على الفور بتحويل أي كمبيوتر محمول أو سطح مكتب أو Mac أو SHIELD TV أو جهاز Android أو iPhone أو iPad إلى جهاز ألعاب الكمبيوتر الشخصي الذي طالما حلمت به. العب على الفور ألعاب الكمبيوتر الأكثر تطلبًا والعب بسلاسة عبر أجهزتك.