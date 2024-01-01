WriteRightAI هو مدرب كتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لتعزيز قواعد اللغة الإنجليزية ومهارات تكوين الجمل عبر مستويات مختلفة من الكفاءة. توفر الأداة مدققًا نحويًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي يقدم تعليقات حول كتابات المستخدم، بهدف تحسين فعاليته. تمتد ميزات WriteRightAI لتشمل أسئلة التدريب، والتي يمكن للمستخدم الاستفادة منها لتعزيز فهمه وتطبيقه لقواعد اللغة الإنجليزية. ويستخدم النظام أيضًا الذكاء الاصطناعي لإصدار توصيات حول كيفية تحسين كتابة المستخدم وإضفاء طابع احترافي عليها، مما يجعلها أكثر تميزًا. ميزة أخرى بارزة هي Freetext Grammar Check (Pro)، المصممة للأشخاص الذين يسعون إلى تقييم رسائل البريد الإلكتروني أو المهام أو السيرة الذاتية. يمكن للمستخدمين ببساطة نسخ ولصق نصوصهم في المدقق لإجراء مراجعة سريعة وفعالة لقواعدهم النحوية. الخدمة متاحة في خطط مختلفة، بما في ذلك الاشتراكات المجانية والمتميزة، لتلبية مجموعة واسعة من متطلبات المستخدم.

الموقع الإلكتروني: writerightai.com

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