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تنبيهات طنين وقصص إخبارية من ويلينغتون، فلوريدا. تغطيتنا التفصيلية توفر للقراء رأيًا متعمقًا ومستنيرًا حول الموضوعات والقصص الحالية. تعد WPTV واحدة من المحطات التلفزيونية الناطقة باللغة الإنجليزية الأكثر مشاهدة في جنوب فلوريدا وهي رائدة في إنتاج المحتوى المحلي في الفضاء الرقمي أيضًا.

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