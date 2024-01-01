بدائل - Workvivo
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر محادثاتك الصوتية والبحث فيها ومشاركتها. يقوم Otter بإنشاء ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد المتحدث والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. فهو يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالية في الاجتماعات و...
Connecteam
connecteam.com
إدارة موظفيك مع حل واحد. يمكنك التواصل مع موظفيك غير المكتبيين وإدارتهم وتدريبهم باستخدام تطبيق الشركة الشامل من Connecteam. سهل الاستخدام، وسهل التخصيص، وسهل القياس.
Microsoft Sharepoint
microsoft.com
SharePoint عبارة عن نظام أساسي تعاوني قائم على الويب ويتكامل مع Microsoft Office. تم إطلاق SharePoint في عام 2001، ويُباع في المقام الأول كنظام لإدارة المستندات وتخزينها، ولكن المنتج قابل للتكوين بدرجة كبيرة ويختلف استخدامه بشكل كبير بين المؤسسات.
Workplace
workplace.com
Workplace عبارة عن أداة اتصال تربط جميع الأشخاص في شركتك، حتى لو كانوا يعملون عن بُعد. استخدم الميزات المألوفة مثل المجموعات والدردشة والبث المباشر للفيديو لجعل الأشخاص يتحدثون ويعملون معًا. Workplace عبارة عن نظام أساسي للاتصال المؤسسي تم تطويره بواسطة شركة Facebook, Inc. ويتضمن استخدام المجموعات ...
Element
element.io
Element هو تطبيق مراسلة فيديو جماعي آمن مزود بإعدادات خصوصية متقدمة للدردشة الجماعية وميزات التواصل الجماعي والإنتاجية أثناء العمل من المنزل باستخدام شبكة Matrix المفتوحة. التعاون مع التشفير القوي الشامل. أصبح برنامج مراسلة المجموعة Riot.im الآن عنصرًا
Basecamp
basecamp.com
Basecamp هي شركة برمجيات ويب أمريكية مقرها في شيكاغو، إلينوي. تأسست الشركة في عام 1999 بواسطة جيسون فرايد وكارلوس سيجورا وإرنست كيم كشركة تصميم ويب تسمى 37signals. منذ منتصف عام 2004، تحول تركيز الشركة من تصميم الويب إلى تطوير تطبيقات الويب. كان أول تطبيق تجاري لها هو Basecamp، يليه تطبيق Backpack، ...
Blink
joinblink.com
Blink هو تطبيق للموظفين للعاملين في الخطوط الأمامية والعاملين الرئيسيين، مع شبكة داخلية وشبكة اجتماعية للمؤسسة وبرنامج مراسلة آمن في حزمة واحدة مبسطة.
Lark
larksuite.com
Lark هي مساحة عمل الجيل التالي للفرق. مستقبل العمل هنا، وهو مجاني.
Podbean
podbean.com
بدء البودكاست بالطريقة التي تريدها بالضبط. مع Podbean، يمكنك الحصول على الحزمة الكاملة - استضافة بودكاست موثوقة ومساحة تخزين ونطاق ترددي غير محدود وأدوات ترويجية وإعلانات بودكاست ومحتوى متميز. أكثر من 180 ألف شخص يختارون Podbean لإنشاء ملفاتهم الصوتية المذهلة. جربه مجانًا الآن.
WorkJam
workjam.com
محاذاة خط المواجهة. أثبت موقع Frontline Digital Workplace الأكثر اكتمالاً أنه يحقق نتائج مذهلة لمؤسستك.
Guru
getguru.com
ابدأ مجانًا مع Guru، موقع wiki القوي الخاص بالشركة والذي يتغلب على ضوضاء الدردشة لتزويدك بالمعلومات التي تحتاجها بالفعل للقيام بعملك.
Softr Studio
softr.io
يقوم Softr بتحويل بيانات Airtable الخاصة بك إلى موقع ويب أو تطبيق ويب أو بوابة عميل جميلة وقوية. اختر قالبًا أو ابدأ من الصفر.
Legion
legion.co
تعمل منصة إدارة القوى العاملة الرائدة في الصناعة من Legion على زيادة كفاءة العمل وإشراك الموظفين في وقت واحد.
Beekeeper
beekeeper.io
المنصة الأساسية للعاملين في الخطوط الأمامية منصة متنقلة للقوى العاملة المتنقلة. التواصل بشكل أفضل. التنسيق بشكل أسرع. أنجز المزيد.
Speakap
speakap.com
مركز الاتصال الداخلي المركزي الخاص بك للاتصال بالقوى العاملة المتفرقة وتدريبها وإشراكها عندما يكون الأمر أكثر أهمية.
Rewatch
rewatch.com
فيديو يمكّن فريقك بأكمله Rewatch هي مساحة عمل فيديو تعاونية مصممة لمساعدة الفرق على معرفة المزيد والتحرك بسرعة.
Dex
getdex.com
Dex هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) شخصي يذكرك بالبقاء على اتصال. تذكر المكان الذي توقفت عنده، وقم بتعيين تذكيرات للتواصل وبناء علاقات أقوى.
Happeo
happeo.com
شبكة داخلية لمستخدمي Google Workspace (G Suite) لتعزيز التواصل والتعاون والإنتاجية في العمل. تعزيز تبادل المعرفة وإشراك فريقك الآن!
Process Street
process.st
قائمة المراجعة وبرامج سير العمل للشركات. قم بإنشاء عمليات متكررة وإجراءات تشغيل قياسية في ثوانٍ. ابدأ مجانًا.
Jostle
jostle.us
وحل الإنترانت البسيط القائم على السحابة من Jostle؛ الجيل التالي من شبكة الإنترانت التي تعمل على تحسين مشاركة الموظفين والاتصالات الداخلية.
Zello
zello.com
حل اتصالات الأعمال الشامل، الذي يربط 150 مليون مستخدم عالمي. قم بتمكين القوى العاملة لديك بصوت فوري وقابل لإعادة التشغيل.
Tixio
tixio.io
قم بتسريع العمل الجماعي الخاص بك باستخدام مساحة العمل المخصصة الخاصة بك. أضف لوحات المعلومات، ومواقع wiki، والملفات، والمزيد! تبسيط سير العمل من خلال إدارة المهام ومحادثات الفريق.
Assembly
joinassembly.com
التجميع عبارة عن منصة لإشراك الموظفين ومواءمتهم وتعزيز الإنتاجية. من خلال التجميع، سيقوم فريقك و/أو شركتك برفع مستوى التقدير مما يساعد على جذب أعضاء الفريق والاحتفاظ بهم وتحفيزهم.
Motivosity
motivosity.com
هيكل التسعير الأكثر مرونة على الإطلاق. بأسعار معقولة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ورائعة لأي حجم شركة. موثوق به من قبل الآلاف من المستخدمين. احصل على عرض تجريبي مجاني اليوم!
LumApps
lumapps.com
LumApps عبارة عن منصة لتجربة الموظفين تعمل على إشراك كل موظف من خلال اتصالات مخصصة، بغض النظر عن الموقع أو اللغة، وتمكنهم من أداء أفضل أعمالهم.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces عبارة عن منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالمساحات لتحويل المباني إلى مساحات ذكية. باستخدام قوة أجهزة Cisco كأجهزة استشعار (Catalyst وMeraki وWebex) والنظام البيئي Spaces، تهدف المنصة إلى جعل المباني آمنة وذكية ومستدامة وسلسة. تسخر Cisco Spaces قوة أجهزة وأجهزة الاستشعار التابعة لشركة...
MangoApps
mangoapps.com
تقوم MangoApps بدمج الإنترانت والاتصالات والتدريب في منصة موحدة، مما يؤدي إلى سد الفجوة بين العاملين المكتبيين والعاملين بدون مكاتب.
Talkspirit
talkspirit.com
العمل بشكل مختلف. بكل بساطة. تعمل Talkspirit على تبسيط عملية تبادل المعلومات، وتنشيط التبادلات، وتبسيط العمل، عبر منصة تعاونية شاملة.
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch عبارة عن منصة هاتفية مستضافة توفر إمكانات وظيفة الاتصال المتقدمة، مما يتيح للشركات حلاً ميسور التكلفة وقابل للتكوين. تتيح منصتنا للمستخدمين الوصول عن بعد إلى مكاتبهم المدمجة بسلاسة ضمن نظام هاتفي موحد واحد.
Convo
convo.com
Convo هي أداة تعاون وتواصل جماعية شاملة. إنه أمر بسيط ويقدم كل ما تحتاجه لتحقيق إنتاجية جماعية تعاونية سريعة الخطى.