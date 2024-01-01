بدائل - Workvivo

Otter

Otter

otter.ai

Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر محادثاتك الصوتية والبحث فيها ومشاركتها. يقوم Otter بإنشاء ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد المتحدث والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. فهو يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالية في الاجتماعات و...

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

إدارة موظفيك مع حل واحد. يمكنك التواصل مع موظفيك غير المكتبيين وإدارتهم وتدريبهم باستخدام تطبيق الشركة الشامل من Connecteam. سهل الاستخدام، وسهل التخصيص، وسهل القياس.

Microsoft Sharepoint

Microsoft Sharepoint

microsoft.com

SharePoint عبارة عن نظام أساسي تعاوني قائم على الويب ويتكامل مع Microsoft Office. تم إطلاق SharePoint في عام 2001، ويُباع في المقام الأول كنظام لإدارة المستندات وتخزينها، ولكن المنتج قابل للتكوين بدرجة كبيرة ويختلف استخدامه بشكل كبير بين المؤسسات.

Workplace

Workplace

workplace.com

Workplace عبارة عن أداة اتصال تربط جميع الأشخاص في شركتك، حتى لو كانوا يعملون عن بُعد. استخدم الميزات المألوفة مثل المجموعات والدردشة والبث المباشر للفيديو لجعل الأشخاص يتحدثون ويعملون معًا. Workplace عبارة عن نظام أساسي للاتصال المؤسسي تم تطويره بواسطة شركة Facebook, Inc. ويتضمن استخدام المجموعات ...

Element

Element

element.io

Element هو تطبيق مراسلة فيديو جماعي آمن مزود بإعدادات خصوصية متقدمة للدردشة الجماعية وميزات التواصل الجماعي والإنتاجية أثناء العمل من المنزل باستخدام شبكة Matrix المفتوحة. التعاون مع التشفير القوي الشامل. أصبح برنامج مراسلة المجموعة Riot.im الآن عنصرًا

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp هي شركة برمجيات ويب أمريكية مقرها في شيكاغو، إلينوي. تأسست الشركة في عام 1999 بواسطة جيسون فرايد وكارلوس سيجورا وإرنست كيم كشركة تصميم ويب تسمى 37signals. منذ منتصف عام 2004، تحول تركيز الشركة من تصميم الويب إلى تطوير تطبيقات الويب. كان أول تطبيق تجاري لها هو Basecamp، يليه تطبيق Backpack، ...

Blink

Blink

joinblink.com

Blink هو تطبيق للموظفين للعاملين في الخطوط الأمامية والعاملين الرئيسيين، مع شبكة داخلية وشبكة اجتماعية للمؤسسة وبرنامج مراسلة آمن في حزمة واحدة مبسطة.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark هي مساحة عمل الجيل التالي للفرق. مستقبل العمل هنا، وهو مجاني.

Podbean

Podbean

podbean.com

بدء البودكاست بالطريقة التي تريدها بالضبط. مع Podbean، يمكنك الحصول على الحزمة الكاملة - استضافة بودكاست موثوقة ومساحة تخزين ونطاق ترددي غير محدود وأدوات ترويجية وإعلانات بودكاست ومحتوى متميز. أكثر من 180 ألف شخص يختارون Podbean لإنشاء ملفاتهم الصوتية المذهلة. جربه مجانًا الآن.

WorkJam

WorkJam

workjam.com

محاذاة خط المواجهة. أثبت موقع Frontline Digital Workplace الأكثر اكتمالاً أنه يحقق نتائج مذهلة لمؤسستك.

Guru

Guru

getguru.com

ابدأ مجانًا مع Guru، موقع wiki القوي الخاص بالشركة والذي يتغلب على ضوضاء الدردشة لتزويدك بالمعلومات التي تحتاجها بالفعل للقيام بعملك.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

يقوم Softr بتحويل بيانات Airtable الخاصة بك إلى موقع ويب أو تطبيق ويب أو بوابة عميل جميلة وقوية. اختر قالبًا أو ابدأ من الصفر.

Legion

Legion

legion.co

تعمل منصة إدارة القوى العاملة الرائدة في الصناعة من Legion على زيادة كفاءة العمل وإشراك الموظفين في وقت واحد.

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

المنصة الأساسية للعاملين في الخطوط الأمامية منصة متنقلة للقوى العاملة المتنقلة. التواصل بشكل أفضل. التنسيق بشكل أسرع. أنجز المزيد.

Speakap

Speakap

speakap.com

مركز الاتصال الداخلي المركزي الخاص بك للاتصال بالقوى العاملة المتفرقة وتدريبها وإشراكها عندما يكون الأمر أكثر أهمية.

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

فيديو يمكّن فريقك بأكمله Rewatch هي مساحة عمل فيديو تعاونية مصممة لمساعدة الفرق على معرفة المزيد والتحرك بسرعة.

Dex

Dex

getdex.com

Dex هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) شخصي يذكرك بالبقاء على اتصال. تذكر المكان الذي توقفت عنده، وقم بتعيين تذكيرات للتواصل وبناء علاقات أقوى.

Happeo

Happeo

happeo.com

شبكة داخلية لمستخدمي Google Workspace (G Suite) لتعزيز التواصل والتعاون والإنتاجية في العمل. تعزيز تبادل المعرفة وإشراك فريقك الآن!

Process Street

Process Street

process.st

قائمة المراجعة وبرامج سير العمل للشركات. قم بإنشاء عمليات متكررة وإجراءات تشغيل قياسية في ثوانٍ. ابدأ مجانًا.

Jostle

Jostle

jostle.us

وحل الإنترانت البسيط القائم على السحابة من Jostle؛ الجيل التالي من شبكة الإنترانت التي تعمل على تحسين مشاركة الموظفين والاتصالات الداخلية.

Zello

Zello

zello.com

حل اتصالات الأعمال الشامل، الذي يربط 150 مليون مستخدم عالمي. قم بتمكين القوى العاملة لديك بصوت فوري وقابل لإعادة التشغيل.

Tixio

Tixio

tixio.io

قم بتسريع العمل الجماعي الخاص بك باستخدام مساحة العمل المخصصة الخاصة بك. أضف لوحات المعلومات، ومواقع wiki، والملفات، والمزيد! تبسيط سير العمل من خلال إدارة المهام ومحادثات الفريق.

Assembly

Assembly

joinassembly.com

التجميع عبارة عن منصة لإشراك الموظفين ومواءمتهم وتعزيز الإنتاجية. من خلال التجميع، سيقوم فريقك و/أو شركتك برفع مستوى التقدير مما يساعد على جذب أعضاء الفريق والاحتفاظ بهم وتحفيزهم.

Motivosity

Motivosity

motivosity.com

هيكل التسعير الأكثر مرونة على الإطلاق. بأسعار معقولة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ورائعة لأي حجم شركة. موثوق به من قبل الآلاف من المستخدمين. احصل على عرض تجريبي مجاني اليوم!

LumApps

LumApps

lumapps.com

LumApps عبارة عن منصة لتجربة الموظفين تعمل على إشراك كل موظف من خلال اتصالات مخصصة، بغض النظر عن الموقع أو اللغة، وتمكنهم من أداء أفضل أعمالهم.

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces عبارة عن منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالمساحات لتحويل المباني إلى مساحات ذكية. باستخدام قوة أجهزة Cisco كأجهزة استشعار (Catalyst وMeraki وWebex) والنظام البيئي Spaces، تهدف المنصة إلى جعل المباني آمنة وذكية ومستدامة وسلسة. تسخر Cisco Spaces قوة أجهزة وأجهزة الاستشعار التابعة لشركة...

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

تقوم MangoApps بدمج الإنترانت والاتصالات والتدريب في منصة موحدة، مما يؤدي إلى سد الفجوة بين العاملين المكتبيين والعاملين بدون مكاتب.

Talkspirit

Talkspirit

talkspirit.com

العمل بشكل مختلف. بكل بساطة. تعمل Talkspirit على تبسيط عملية تبادل المعلومات، وتنشيط التبادلات، وتبسيط العمل، عبر منصة تعاونية شاملة.

CallSwitch

CallSwitch

callswitch.net

CallSwitch عبارة عن منصة هاتفية مستضافة توفر إمكانات وظيفة الاتصال المتقدمة، مما يتيح للشركات حلاً ميسور التكلفة وقابل للتكوين. تتيح منصتنا للمستخدمين الوصول عن بعد إلى مكاتبهم المدمجة بسلاسة ضمن نظام هاتفي موحد واحد.

Convo

Convo

convo.com

Convo هي أداة تعاون وتواصل جماعية شاملة. إنه أمر بسيط ويقدم كل ما تحتاجه لتحقيق إنتاجية جماعية تعاونية سريعة الخطى.

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