Wordscope هي أداة ذكاء اصطناعي شاملة مصممة لتبسيط عملية ترجمة المستندات. فهو يقدم مجموعة واسعة من الميزات لضمان الجودة والاتساق عبر الترجمات. تستخدم الأداة الترجمة الآلية العصبية لتعزيز الإنتاجية. يسمح Wordscope بتخزين الترجمات وإعادة استخدامها مع ذاكرات ترجمة خاصة، مما يمنع التكرار. تساعد قاعدة بيانات المصطلحات الشاملة في الحفاظ على الاتساق عبر أنواع مختلفة من المحتوى والوسائط. وتستفيد الأداة أيضًا من ذاكرات الترجمة العامة، التي تتيح استخدام الترجمات من المواقع الرسمية متعددة اللغات. تتضمن الميزات الأخرى أداة مراجعة مقارنة للتأكد من دقة النص الأصلي، وأدوات مراقبة الجودة لاكتشاف الأخطاء، وقوائم المرادفات لتحسين الأسلوب. فهو يسمح بمشاركة المشروع بين العديد من المترجمين، مما يوفر تنوعًا للأعمال واسعة النطاق. تدعم الأداة مجموعة واسعة من اللغات. بالإضافة إلى قدراته التقنية، تم تصميم Wordscope للوصول عن بعد، مما يتيح الترجمة من أي مكان على جهاز MAC أو الكمبيوتر الشخصي. بشكل عام، يعد Wordscope بمثابة حل شامل للمترجمين المحترفين، يهدف إلى زيادة الإنتاجية والإيرادات.

الموقع الإلكتروني: pro.wordscope.com

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