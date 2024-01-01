يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Woolworths على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

تسوق عبر الإنترنت في Woolworths لشراء مشترياتك من البقالة. نحن هنا لمساعدتك على تناول طعام صحي طازج، 7 أيام في الأسبوع وبأسعار منخفضة دائمًا.

الموقع الإلكتروني: woolworths.com.au

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Woolworths. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.