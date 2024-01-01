Wonderslide هو صانع عروض تقديمية مدعوم بالذكاء الاصطناعي يوفر طريقة سريعة وسهلة لتصميم عروض تقديمية مذهلة. باستخدام Wonderslide، يمكن للمستخدمين تحميل مسودات الشرائح الخاصة بهم وسيقوم مصمم الذكاء الاصطناعي، المدعوم بشبكة عصبية، بالعثور بسرعة على التصميم المثالي لعرضهم التقديمي. العرض التقديمي النهائي جاهز للتنزيل في بضع ثوانٍ فقط. إحدى الميزات الرئيسية لبرنامج Wonderslide هي سهولة إجراء تغييرات على التصميم أو نظام الألوان للشريحة بنقرة واحدة فقط. يعتني مصمم الذكاء الاصطناعي بجميع التعديلات اللازمة، مما يلغي حاجة المستخدمين إلى المرور بالإعدادات غير الضرورية. تسمح الأداة أيضًا بالتخصيص والعلامة التجارية، مما يتيح للمستخدمين اختيار الألوان والخطوط والأنماط التي تتوافق مع كتاب العلامة التجارية لشركتهم، وإضافة شعار إلى جميع الشرائح. يعد التفاعل الودي ميزة أخرى لـ Wonderslide، حيث أنه يعمل بسلاسة مع ملفات PowerPoint وGoogle Slides. يقوم مصمم الذكاء الاصطناعي بترتيب جميع العناصر ومحاذاتها، مما يؤدي إلى إرجاع ملف يمكن للمستخدمين تعديله بشكل أكبر إذا لزم الأمر. تحظى Wonderslide بشعبية كبيرة بين المحترفين من الشركات المتوسطة والصغيرة الذين يرغبون في توفير الوقت في تصميم العروض التقديمية والتركيز على المهام الأكثر أهمية. إنها مفيدة بشكل خاص للأشخاص مثل مندوبي المبيعات ومديري الموارد البشرية وشركاء التسويق الذين لا يمكنهم قضاء الكثير من الوقت في التصميم. توفر الأداة فترة تجريبية مجانية مدتها 7 أيام، يمكن للمستخدمين خلالها معالجة ملفات مسودات غير محدودة ومعاينة التصميمات. توفر Wonderslide أيضًا خطط تسعير مرنة، بما في ذلك خطة سنوية بخصم 40% وخطة شهرية، مما يتيح للمستخدمين الوصول الكامل إلى جميع الميزات. تتوفر أيضًا خطط المؤسسات، والتي تقدم خيارات التخصيص لتناسب الاحتياجات المحددة للشركات. في المستقبل، يهدف Wonderslide إلى تحسين تكوين الشرائح التي تحتوي على الجداول والمخططات والمخططات، بالإضافة إلى إنشاء رسوم بيانية ومخططات رائعة من بيانات المستخدم. يتم تشجيع المستخدمين على مشاركة ملاحظاتهم مع الفريق من أجل التحسين المستمر.

الموقع الإلكتروني: wonderslide.com

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