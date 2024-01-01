Wized

Wized

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الموقع الإلكتروني: wized.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Wized على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Wized - build complex web applications in Webflow with No-Code. Wized enables you to use Webflow as the front-end for your web app and natively integrate your website with popular databases or with any database that has a REST API. Wized empowers you to build custom login functionality, Stripe payment flows, complex user interactions, and lots more!

الموقع الإلكتروني: wized.com

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