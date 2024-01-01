Wiser Media هي مكتبة اجتماعية ذكية تركز على الثقافة والتكنولوجيا. إنه يوفر منصة حيث يمكن للمستخدمين اكتشاف والوصول إلى المقاطع المنسقة من البودكاست ومقاطع الفيديو والمقالات والنشرات الإخبارية الموصى بها من قبل مجتمع من المتعلمين مدى الحياة. يتم تخصيص المحتوى حسب ذوق المستخدم، مما يوفر تجربة مخصصة. لا تساعد المنصة المستخدمين على حفظ المحتوى الرقمي وتنظيمه فحسب، بل تعزز أيضًا مجتمعًا من المتعلمين الذين يجتمعون معًا لاكتشاف محتوى منسق وعالي الجودة والتعلم من بعضهم البعض. ويهدف إلى مكافحة الحمل الزائد للمعلومات من خلال استخدام الميزات الذكية التي تدعم الذكاء الاصطناعي لتحويل روابط المقالات والبودكاست والفيديو والرسائل الإخبارية والكتب الصوتية إلى مكتبة بها أقسام. يتيح ذلك للمستخدمين إنشاء مجموعات المحتوى الخاصة بهم، مما يسهل العثور على المواد ذات الصلة والوصول إليها. تروج شركة Wiser Media لفكرة التنظيم كعمل من أعمال الكرم وليس كعمل غير ديمقراطي أو نخبوي. إنه يؤكد على مشاركة ما يحبه المستخدمون ويجدونه ملهمًا. تم تصميم المنصة لتلبية احتياجات الأفراد والمجتمعات الفضوليين الذين يسعون إلى تنظيم المعرفة وتصور مساعيهم الفكرية. ويهدف إلى توفير مركز مركزي للمستخدمين للوصول إلى المحتوى المتنوع واستكشافه في مكان واحد. Wiser Media هو مشروع تابع لشركة Wiser Media Labs، وهي شركة تهتم بتعليقات المستخدمين واستفساراتهم. يقع مقر المنصة في لندن وتعمل بموجب حقوق الطبع والنشر لشركة ربما Medya AŞ.

الموقع الإلكتروني: wisermedia.com

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