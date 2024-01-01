بدائل - Willo

Shortlister

shortlister.com

يعد Shortlister حلاً لإجراء المقابلات للشركات التي تقوم بالتوظيف بكميات كبيرة و/أو تقوم بالتوظيف عبر مناطق جغرافية كبيرة. الغرض الأساسي منه هو حماية مديري التوظيف من مقابلة المرشحين غير المناسبين شخصيًا حيث يتم تكبد تكاليف كبيرة. تقوم Shortlister كل شهر بإجراء مقابلات مع أكثر من 10000 متقدم في جميع ...