بدائل - Willo
Indeed
indeed.com
إنديد هو محرك بحث أمريكي عالمي متعلق بالتوظيف لقوائم الوظائف تم إطلاقه في نوفمبر 2004. وهو شركة تابعة لشركة Recruit Co. Ltd. اليابانية ويقع مقرها الرئيسي في أوستن، تكساس وستامفورد، كونيتيكت ولها مكاتب إضافية حول العالم. باعتباره محرك بحث ذو موضوع واحد، فهو أيضًا مثال للبحث العمودي. إنديد متاح حاليًا...
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank عبارة عن منصة لمهارات المطورين تساعد الشركات على تقييم مطوري البرامج بناءً على المهارات. يعتمد أكثر من 3000 عميل في جميع الصناعات، بما في ذلك 5 من أصل 8 بنوك تجارية رائدة في الولايات المتحدة، على تقييمات المهارات الآلية من HackerRank لتقييم وتوظيف المواهب الفنية من جميع أنحاء العالم. يثق ...
Metaview
metaview.ai
اجعل كل مقابلة مقابلة مذهلة. عند توسيع نطاق فرقك، من المستحيل الحفاظ على المقابلات متسقة وعالية الجودة. يوفر Metaview بيانات وتحليلات فريدة وملاحظات قابلة للتنفيذ لمساعدة القائمين على المقابلات على التحسن. والنتيجة هي مرشحون أكثر سعادة، وتحيز أقل، وعملية توظيف أكثر كفاءة.
HackerEarth
hackerearth.com
تقييمات HackerEarth هي منصة تقييم البرمجة الأكثر تقدمًا في السوق. من خلال مكتبة أسئلة البرمجة التي تضم أكثر من 22000 سؤال موزعة على أكثر من 1000 مهارة وأكثر من 40 لغة برمجة، تمنح تقييمات HackerEarth مسؤولي التوظيف ومديري التوظيف في مجال التكنولوجيا القدرة على إنشاء اختبارات البرمجة الأكثر دقة على ال...
Mettl
mettl.com
التقييمات عبر الإنترنت أصبحت سهلة مع Mercer | أدوات تقييم المواهب الافتراضية من شركة Mettl. أفضل شركة تقييم عن بعد لإجراء تخطيط المواهب التنظيمية والموظفين وإدارتها واكتسابها - احصل على عرض توضيحي مجاني اليوم!
Breezy HR
breezy.hr
منتج توظيف حديث وسهل ومتكامل ستفعله أنت وفريقك. يعمل Breezy على تبسيط عملية التوظيف بأكملها؛ مما يتيح لك مزيدًا من الوقت للتواصل مع المرشحين من خلال أتمتة المهام اليدوية مثل منشورات الوظائف والإعلان على لوحات الوظائف وجدولة المقابلات والمتابعة. ستعمل عملية التوظيف الخاصة بك على تعزيز الإنتاجية من خل...
HireVue
hirevue.com
HireVue هي منصة تجربة التوظيف الشاملة الخاصة بك مع برامج مقابلات الفيديو والتقييمات وأدوات التوظيف الممكّنة بالنص وروبوتات الدردشة التفاعلية المدعمة بالذكاء الاصطناعي. أنشئ عملية توظيف أسرع وأكثر عدلاً وأكثر ودية مع HireVue. يقوم برنامجنا على مستوى المؤسسة بأتمتة سير العمل لتسهيل توسيع نطاق التوظيف....
iMocha
imocha.io
تقدم iMocha منصة شاملة وحلاً للمؤسسات لتنفيذ استراتيجية "المهارات أولاً" عبر الجيل التالي، منصة تقييم المهارات وذكاء المهارات الحاصلة على براءة اختراع والمدعومة بالذكاء الاصطناعي - لاكتساب المواهب (FTE والوحدات) ولتطوير المواهب الداخلية وإدارة المواهب. . يشمل عملاؤنا عالميًا Deloitte، وPayPal، وCap ...
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal (المعروفة سابقًا باسم CodeFights) عبارة عن منصة تقييم قائمة على المهارات تديرها الشركة الأمريكية BrainFights, Inc.، وتتمثل مهمتها في اكتشاف المواهب التقنية وتطويرها وتعزيزها. تأسست شركة CodeSignal في عام 2014 ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، وهي تطبق آليات الألعاب التي تقدم للمطورين م...
Codility
codility.com
Codility هي الشريك رقم 1 للمؤسسات العالمية التي تستخدم التقييمات القائمة على المهارات لبناء فرق هندسية قوية. تساعدك منصتنا للتقييم الفني وإجراء المقابلات على اتخاذ قرارات التوظيف القائمة على الأدلة، وتخفيف التحيز، وتوفير الوقت الهندسي، وبناء الفريق الذي تحتاجه اليوم - بالمهارات اللازمة للغد أيضًا. م...
Spark Hire
sparkhire.com
Spark Hire عبارة عن منصة سهلة الاستخدام لإجراء مقابلات الفيديو مع أكثر من 6000 عميل يجرون مقابلات فيديو في أكثر من 100 دولة. منذ إطلاقها في عام 2012، أصبحت Spark Hire أسرع منصة لإجراء مقابلات الفيديو نموًا. تستخدم المؤسسات بجميع أحجامها Spark Hire لتعيين موظفين أفضل بشكل أسرع من أي وقت مضى. تتضمن جم...
TestGorilla
testgorilla.com
هل تقوم بالتوظيف؟ هل تعلم أنه يمكنك تحديد أفضل المرشحين من خلال تقييمات المواهب؟ يمنحك TestGorilla أفضل الأدوات لتقييم مهارات المتقدمين للوظائف واتخاذ قرارات توظيف أفضل بشكل أسرع. تمنحك مكتبتنا لاختبارات المهارات أفضل قيمة تنبؤية لمساعدتك في تحديد أفضل المرشحين. من خلال مكتبة الاختبارات المتنامية لد...
Workable
workable.com
الآن وخاصة في السنوات المقبلة، ستسعى كل شركة إلى تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء والإنتاجية في جميع الوظائف والإدارات. سيؤدي هذا التحول السريع في السلوك، مدفوعًا بالاعتماد السائد للذكاء الاصطناعي، إلى تغيير جذري في مشهد التوظيف والموارد البشرية. تعتبر Workable في طليعة هذا التحول، حيث تقدم ...
Interviewer.AI
interviewer.ai
تعمل منصة ATS Lite الخاصة بنا على أتمتة 80% من عملية الفحص المسبق من خلال مقابلات فيديو أحادية الاتجاه مدعومة بالذكاء الاصطناعي. فحص المرشحين بكفاءة أكبر احصل على خصم 50% هذا الشهر باستخدام الرمز الترويجي INTERVIEW50. دعنا نحدد أفضل المرشحين لديك حتى تتمكن من تعيين موظفين رائعين بشكل أكثر كفاءة. قم ...
ZenHR
zenhr.com
في ZenHR، كل ما يهمنا هو منح مستخدمينا راحة البال. ZenHR ليس مجرد برنامج آخر للموارد البشرية؛ إنها تجربة تحويلية للموارد البشرية تم إنشاؤها لمساعدة أقسام الموارد البشرية والموظفين على الوصول إلى حالة Zen. بفضل ميزاتنا وواجهتنا المحلية، بما في ذلك قوانين العمل ولوائح المغتربين والتأمين الاجتماعي وقوا...
Glider AI
glider.ai
توفر منصة Glider AI Skill Intelligence Platform، الحائزة على جائزة SIA لعام 2021 لأكثر تقنيات الموارد البشرية ابتكارًا، حلول توظيف بما في ذلك التقييمات الافتراضية ومقابلات البرمجة/الفيديو وروبوتات الشاشة والمزيد لتوسيع نطاق توظيف المواهب عالية الجودة للمؤسسات وشركات التوظيف ومقدمي الخدمات المتوسطة. ...
Hireflix
hireflix.com
Hireflix هي منصة إجراء مقابلات الفيديو الأكثر سهولة في الاستخدام في اتجاه واحد. قم بإجراء مقابلات فيديو أحادية الاتجاه دون فقدان اللمسة الشخصية، وفحص المزيد من المرشحين في وقت أقل، وقم بتقييم صفات المرشح بسرعة بما يتجاوز سيرته الذاتية. سجل الآن مجانًا وابدأ مقابلتك الأولى في أقل من 5 دقائق. بدءًا من...
Braintrust
usebraintrust.com
تُحدث Braintrust ثورة في مجال التوظيف مع Braintrust AIR، وهي منصة التوظيف الأولى والوحيدة الشاملة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في العالم. بفضل تدريب Braintrust AIR باستخدام الرؤى البشرية والبيانات الخاصة، فإنه يقلل الوقت اللازم للتوظيف من أشهر إلى أيام، ويطابقك على الفور مع المرشحين المؤهلين الذين ...
Vocal Video
vocalvideo.com
في الماضي، كان إنشاء شهادات الفيديو باهظ التكلفة ويستغرق وقتًا طويلاً. لقد تُركت المنظمات تتعامل مع فيديوهات DIY، أو الوكالات باهظة الثمن، أو العوائد المتناقصة من المراجعات النصية. Vocal Video هو النظام الأساسي الوحيد لشهادات الفيديو الذي يجعل من السهل للغاية جمع مقاطع الفيديو المنتجة بشكل جميل وتحر...
Searchie
searchie.io
Searchie هو الحل الأكثر مرونة وسهولة في الاستخدام لإنشاء المحتوى الخاص بك وتنظيمه ومشاركته. الدورات الرقمية ومواقع العضوية والتدريب والمزيد!
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing من VidCruiter هي منصة إجراء مقابلات الفيديو الأكثر تقدمًا في العالم. يقدم نظامنا مقابلات فيديو مباشرة ومسجلة مسبقًا يمكن تخصيصها لتلبية أي سيناريو توظيف، وقد ساعد الشركات من جميع الأحجام في العثور على المتقدمين ذوي الجودة الأفضل بطريقة أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.
Jobvite
jobvite.com
Jobvite Inc. هي شركة برمجيات وتوظيف في إنديانابوليس بولاية إنديانا. Jobvite هو برنامج لتتبع المتقدمين ومنصة توظيف تساعد الآلاف من الشركات في العثور على أفضل المواهب وتوظيفها وضمها.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt هي منصة توظيف عالمية تساعد الشركات سريعة النمو في العثور على أفضل المواهب في العالم وإشراكها وتوظيفها. تقوم الخوارزمية الخاصة بنا بمطابقة أصحاب العمل على الفور مع المواهب بناءً على متطلباتهم المحددة عبر البلدان والمناطق والمناطق الزمنية بالإضافة إلى الأدوات والحلول المتطورة لتحديد الموظف ال...
RecRight
recright.com
تعمل RecRight على جلب التوظيف إلى القرن الحادي والعشرين من خلال أداة توظيف فيديو سهلة الاستخدام ومتكاملة. يمكنك الإعلان عن الوظيفة الشاغرة وتلقي الطلبات وتقييم المرشحين في أداة التوظيف. تمنحك مقابلة الفيديو المسجلة إمكانية رؤية الأشخاص الذين يقفون وراء التطبيقات وتوظيف الأشخاص الذين ينقرون عليها. وف...
eRecruiter
erecruiter.pl
التوظيف الفعال وسهل الاستخدام. تعد eRecruiter منصة إدارة التوظيف الأكثر شيوعًا في بولندا، ويستخدمها يوميًا الآلاف من مسؤولي التوظيف للحصول على طلبات التوظيف والاتصال بالمرشحين والتعاون مع الشركة من مكان واحد. ويساعد هذا النظام أيضًا في إدارة شروط موافقة المرشحين ومعالجة الحقوق الجديدة للمرشحين.
TurboHire
turbohire.co
TurboHire عبارة عن منصة أتمتة توظيف شاملة مصممة لمواجهة تحديات التوظيف المختلفة. تدمج الأداة الأتمتة والذكاء في كل خطوة من عملية التوظيف. تم تصميمه خصيصًا للتوظيف بكميات كبيرة، فهو يعمل على تحسين عملية توسيع نطاق الفرق في إطار زمني قصير. علاوة على ذلك، فهي قابلة للتبني بدرجة كبيرة ومليئة بالأتمتة. ...
ApplicantPro
applicantpro.com
نحن نساعد الشركات على التوظيف بشكل أفضل! في بيئة العمل التنافسية والفوضوية هذه، قد يمثل جذب أفضل الأشخاص وتوظيفهم تحديًا! يوفر ApplicantPro حلولاً قابلة للتخصيص لتلبية احتياجات التوظيف الفريدة الخاصة بك!
Ducknowl
ducknowl.com
Ducknowl عبارة عن منصة لفحص وتقييم المواهب تساعد مسؤولي التوظيف ووكالات التوظيف على تحديد أفضل المرشحين في ثوانٍ. تستخدم Ducknowl مقابلات الفيديو وعروض السيرة الذاتية وتقييمات المهارات وأدوات مراقبة الذكاء الاصطناعي وأدوات مراسلة الفيديو لجمع كل بيانات المرشح في لوحة تحكم واحدة قبل مشاركتها مع مدير ...
BarRaiser
barraiser.com
كن موضوعيًا واتخذ قرارات توظيف أفضل مع BarRaiser. تعمل منصة BarRaiser Hiring Platform الخاصة على تمكين القائمين على التوظيف، ومديري التوظيف، واكتساب المواهب، وقادة الموارد البشرية من الاستفادة من المساعدة في الوقت الفعلي، والوصول إلى المقابلات المسجلة ذات علامات زمنية، والاستفادة من مساعد الذكاء الا...
Shortlister
shortlister.com
يعد Shortlister حلاً لإجراء المقابلات للشركات التي تقوم بالتوظيف بكميات كبيرة و/أو تقوم بالتوظيف عبر مناطق جغرافية كبيرة. الغرض الأساسي منه هو حماية مديري التوظيف من مقابلة المرشحين غير المناسبين شخصيًا حيث يتم تكبد تكاليف كبيرة. تقوم Shortlister كل شهر بإجراء مقابلات مع أكثر من 10000 متقدم في جميع ...