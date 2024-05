WhoIsHostingThis.com هي أداة لمشرفي المواقع تتيح لك اكتشاف مضيف الويب الذي يستخدمه أي موقع ويب. تواجه معظم أدوات مشرفي المواقع هذا السؤال البسيط: من يستضيف موقع الويب حقًا؟ على سبيل المثال، قد يعطيك موقع NetCraft.com انطباعًا بأن موقع HostGator.com مستضاف بواسطة The Planet. من الواضح أنها ليست كذلك، بل إنها تستضيفها HostGator! - لكنهم يستأجرون مساحة في نطاق مركز بيانات The Planet. إن معرفة مضيف الويب الحقيقي أمر لا يقدر بثمن إذا كنت بحاجة إلى إصدار شكوى بموجب قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية أو أوراق التشهير أو الإبلاغ عن هجوم DDoS على سبيل الاستعجال. يستخدم موقع WhoIsHostingThis.com مصادر بيانات متعددة لتقديم نتائج أكثر دقة، بالإضافة إلى تقديم مراجعات للعلامات التجارية لاستضافة الويب، وأداة مقارنة الاستضافة، وخدمة الإزالة بموجب قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية. وقد ظهرت الأداة في New York Times وLifeHacker وDownload Squad. يتم استخدامه أيضًا من قبل حكومة المملكة المتحدة ورابطة كبار ضباط الشرطة في المملكة المتحدة لتعقب مضيفي مواقع الويب.

الموقع الإلكتروني: whoishostingthis.com

