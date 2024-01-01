تعد أداة Font Finder من What Font Is حلاً مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يمكّن المستخدمين من تحديد الخطوط من أي صورة. تحتوي الأداة على كتالوج يحتوي على أكثر من 900000 خط مفهرس، والتي يمكن أن تكون تجارية أو مجانية. يمكن للمستخدمين ببساطة تحميل صورة واختيار الخط الذي يحتاجونه، وسيعرض Font Finder AI أكثر من 60 خطًا مشابهًا قابلة للتنزيل أو الشراء. تستخدم الأداة الذكاء الاصطناعي المتقدم للتعرف على الخطوط في 90% من الحالات، وبالنسبة للأخطاء البالغة 10% المتبقية، عادةً ما تكون الصور منخفضة الجودة هي السبب. النظام قادر على اكتشاف الخطوط بغض النظر عن الناشر أو المنتج أو المسبك، مما يسمح للمستخدمين بالبحث عن خط مفقود محدد من المصادر التي يوفرها العميل أو تحديد الخط الذي يجدونه جذابًا بصريًا. توفر الأداة واجهة سهلة الاستخدام حيث يمكن اقتصاص الصورة التي تم تحميلها وتحسينها وإدخالها للحصول على النتائج. تتضمن أداة Font Finder أيضًا ميزات إضافية مثل منشئ خطوط الويب، ومحرر الصور لتقسيم الحروف وضبط السطوع، ووظيفة البحث حسب السعر لتصفية الخطوط بناءً على تكلفتها. تعتبر أداة Font Finder مناسبة للمصممين والمسوقين وأي شخص يعمل مع الخطوط بانتظام ويتطلب طريقة دقيقة وموثوقة لتحديد الخطوط. بفضل قاعدة بيانات الخطوط الكبيرة ونظام الذكاء الاصطناعي المتقدم، يعتبر Font Finder أحد أفضل أدوات البحث عن الخطوط.

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