Whaly

Whaly

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الموقع الإلكتروني: whaly.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Whaly على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قرارات ذكية، عمليات أكثر ذكاءً، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. قم بتأمين عملياتك للمستقبل وتحفيز النمو من خلال حلول البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة خصيصًا لتناسب مجال عملك.

الموقع الإلكتروني: whaly.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Whaly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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