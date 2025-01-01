بدائل - WeVideo

Dropbox

Dropbox

dropbox.com

Dropbox هو تطبيق لتخزين الملفات ومزامنتها ومشاركتها عبر السحابة، يتيح الوصول إلى الملفات من أي جهاز. يوفر أدوات تعاون وآمان قوي.

InVideo

InVideo

invideo.io

InVideo تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو احترافية من نصوص بسيطة، مع دعم للغات متعددة ومنصة تعاون.

Runway

Runway

runwayml.com

Runway هو تطبيق لتحرير الفيديو يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يوفر أدوات لتحويل الفيديو والصور بطريقة سهلة وبديهية، مع ميزات تعاون حقيقي.

Vimeo

Vimeo

vimeo.com

Vimeo هو تطبيق يوفر استضافة ومشاركة الفيديو، مع أدوات لإنشاء وتحرير وبث محتوى الفيديو بجودة عالية، بدون إعلانات.

Clipchamp

Clipchamp

clipchamp.com

Clipchamp هو محرر فيديو عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين تحرير وإنشاء مقاطع الفيديو بسهولة لأغراض متعددة.

VEED

VEED

veed.io

Veed هو منصة لتحرير الفيديوهات ومحتوى مرئي، توفر أدوات بسيطة لتحرير وتسجيل الفيديو، وتوليد ترجمات تلقائية، مع دعم التعاون الفوري.

Riverside.fm

Riverside.fm

riverside.fm

Riverside.fm هو تطبيق يتيح تسجيل صوت وفيديو عالي الجودة مع أدوات تحرير سهلة، لدعم البودكاست ومحتوى الفيديو على الإنترنت.

HeyGen

HeyGen

heygen.com

HeyGen هي منصة لإنشاء مقاطع فيديو باستخدام شخصيات AI، توفر إمكانية إنتاج محتوى احترافي بسهولة وبأكثر من 40 لغة.

OpusClip

OpusClip

opus.pro

OpusClip هو تطبيق يتيح تحويل مقاطع الفيديو الطويلة إلى مقاطع قصيرة جاهزة للنشر باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يسهل عملية تحرير الفيديو لجميع المستخدمين.

Animaker

Animaker

animaker.com

Animaker هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو احترافية متحركة أو حية بسهولة، مع أدوات تخصيص ومكتبة وسائط ضخمة.

D-ID

D-ID

d-id.com

تطبيق D-ID ينشئ مقاطع فيديو تفاعلية من الصور الثابتة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يساعد في تطوير محتوى تعليمي وتسويقي مع الحفاظ على خصوصية المستخدم.

Kapwing

Kapwing

kapwing.com

Kapwing هو تطبيق لتحرير الفيديو عبر الإنترنت يسمح للمستخدمين بإنشاء وتحرير محتوى وسائط اجتماعية بسهولة وفعالية.

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

PowerSchool هو تطبيق لإدارة معلومات الطلاب، يتضمن تتبع الحضور والدرجات والتواصل مع أولياء الأمور، ويساعد في تنظيم بيانات المدارس وتحسين الأداء.

DeepBrain AI

DeepBrain AI

deepbrain.io

تطبيق DeepBrain AI يساعد الشركات في إنشاء محتوى فيديو بجودة عالية باستخدام أفاتار ذكي قابل للتخصيص، مع دعم لأكثر من 80 لغة.

Wave.video

Wave.video

wave.video

Wave.video هو منصة لتعديل الفيديو والبث المباشر عبر الإنترنت، تتيح إنشاء ومشاركة محتوى فيديو بجودة عالية بسهولة.

Descript

Descript

descript.com

Descript هو محرر فيديو يستخدم الذكاء الاصطناعي، يسهل تحرير الصوت والفيديو عل شكل نص، ويستهدف صناع المحتوى والشركات.

Polotno Studio

Polotno Studio

polotno.com

Polotno Studio هو محرر تصميم عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى مرئي مثل الصور والفيديوهات للوسائط الاجتماعية بسهولة.

Prezi

Prezi

prezi.com

Prezi هو تطبيق يتيح إنشاء عروض تقديمية تفاعلية وجذابة بصريًا باستخدام تصميم مرن، مع ميزات التعاون في الوقت الحقيقي وإمكانية دمج الفيديو.

Renderforest

Renderforest

renderforest.com

Renderforest هو منصة شاملة لإنشاء مقاطع الفيديو والتصميمات الشعارات والمواقع بسهولة وبدون الحاجة لخبرة تقنية.

FlexClip

FlexClip

flexclip.com

FlexClip هو تطبيق لتحرير وإنشاء مقاطع الفيديو عبر الإنترنت، يساعد المستخدمين في إنتاج محتوى مرئي بسهولة باستخدام قوالب وأدوات تحرير شاملة.

ClassDojo

ClassDojo

classdojo.com

ClassDojo هو تطبيق لتنظيم الفصول الدراسية، يعزز التواصل بين المعلمين وأولياء الأمور والطلاب عبر نظام نقاط لمتابعة السلوكيات والتحديثات.

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Synthesia هو تطبيق لإنشاء الفيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي، يحول النصوص إلى مقاطع فيديو احترافية مع أفاتار مخصص دون الحاجة لكاميرات.

Remind

Remind

remind.com

ريمايند هو منصة تواصل تدعم الطلاب والعائلات، توفر خدمات التعليم والتوجيه عبر الإنترنت، وتسمح بالتواصل بين المدرسة والأسرة.

Lumen5

Lumen5

lumen5.com

Lumen5 هو منصة لإنشاء مقاطع الفيديو تساعد الشركات في تحويل المحتوى المكتوب إلى فيديو جذاب بسهولة وبدون خبرة.

Vyond

Vyond

vyond.com

Vyond هو تطبيق لإنشاء مقاطع فيديو متحركة ذات جودة احترافية بسهولة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع مكتبة واسعة من الشخصيات والقوالب.

Top Hat

Top Hat

tophat.com

تساعد Top Hat المدربين على إنشاء دورات تعليمية تفاعلية من خلال أدوات مثل الأسئلة والمناقشات، وتدعم تتبع الحضور وتدوين الرياضيات.

Artlist

Artlist

artlist.io

Artlist هو منصة شاملة لمبدعي الفيديو، تقدم موسيقى وصور وتأثيرات صوتية عالية الجودة للاستخدام خالٍ من الحقوق.

Piktochart

Piktochart

piktochart.com

Piktochart هو تطبيق لتصميم الرسوم البيانية والعروض التقديمية والمحتوى المرئي بسهولة، دون الحاجة لخبرة في التصميم.

Visme

Visme

visme.co

Visme هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى مرئي جذاب مثل العروض التقديمية والمستندات والتقارير باستخدام أدوات بسيطة وقابلة للتخصيص.

Wondershare Virbo

Wondershare Virbo

virbo.wondershare.com

يوفر تطبيق Wondershare Virbo إمكانية إنشاء مقاطع فيديو باستخدام شخصيات ذكاء اصطناعي واقعية بلغات متعددة، مما يسهل عملية إنتاج محتوى جذاب.

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