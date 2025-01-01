بدائل - WeVideo

Runway

runwayml.com

Runway هو تطبيق لتحرير الفيديو يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يوفر أدوات لتحويل الفيديو والصور بطريقة سهلة وبديهية، مع ميزات تعاون حقيقي.