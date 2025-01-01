بدائل - WeVideo

Dropbox
dropbox.com
Dropbox هو تطبيق لتخزين الملفات ومزامنتها ومشاركتها عبر السحابة، يتيح الوصول إلى الملفات من أي جهاز. يوفر أدوات تعاون وآمان قوي.
InVideo
invideo.io
InVideo تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو احترافية من نصوص بسيطة، مع دعم للغات متعددة ومنصة تعاون.
Runway
runwayml.com
Runway هو تطبيق لتحرير الفيديو يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يوفر أدوات لتحويل الفيديو والصور بطريقة سهلة وبديهية، مع ميزات تعاون حقيقي.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo هو تطبيق يوفر استضافة ومشاركة الفيديو، مع أدوات لإنشاء وتحرير وبث محتوى الفيديو بجودة عالية، بدون إعلانات.
Clipchamp
clipchamp.com
Clipchamp هو محرر فيديو عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين تحرير وإنشاء مقاطع الفيديو بسهولة لأغراض متعددة.
VEED
veed.io
Veed هو منصة لتحرير الفيديوهات ومحتوى مرئي، توفر أدوات بسيطة لتحرير وتسجيل الفيديو، وتوليد ترجمات تلقائية، مع دعم التعاون الفوري.
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside.fm هو تطبيق يتيح تسجيل صوت وفيديو عالي الجودة مع أدوات تحرير سهلة، لدعم البودكاست ومحتوى الفيديو على الإنترنت.
HeyGen
heygen.com
HeyGen هي منصة لإنشاء مقاطع فيديو باستخدام شخصيات AI، توفر إمكانية إنتاج محتوى احترافي بسهولة وبأكثر من 40 لغة.
OpusClip
opus.pro
OpusClip هو تطبيق يتيح تحويل مقاطع الفيديو الطويلة إلى مقاطع قصيرة جاهزة للنشر باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يسهل عملية تحرير الفيديو لجميع المستخدمين.
Animaker
animaker.com
Animaker هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو احترافية متحركة أو حية بسهولة، مع أدوات تخصيص ومكتبة وسائط ضخمة.
D-ID
d-id.com
تطبيق D-ID ينشئ مقاطع فيديو تفاعلية من الصور الثابتة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يساعد في تطوير محتوى تعليمي وتسويقي مع الحفاظ على خصوصية المستخدم.
Kapwing
kapwing.com
Kapwing هو تطبيق لتحرير الفيديو عبر الإنترنت يسمح للمستخدمين بإنشاء وتحرير محتوى وسائط اجتماعية بسهولة وفعالية.
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool هو تطبيق لإدارة معلومات الطلاب، يتضمن تتبع الحضور والدرجات والتواصل مع أولياء الأمور، ويساعد في تنظيم بيانات المدارس وتحسين الأداء.
DeepBrain AI
deepbrain.io
تطبيق DeepBrain AI يساعد الشركات في إنشاء محتوى فيديو بجودة عالية باستخدام أفاتار ذكي قابل للتخصيص، مع دعم لأكثر من 80 لغة.
Wave.video
wave.video
Wave.video هو منصة لتعديل الفيديو والبث المباشر عبر الإنترنت، تتيح إنشاء ومشاركة محتوى فيديو بجودة عالية بسهولة.
Descript
descript.com
Descript هو محرر فيديو يستخدم الذكاء الاصطناعي، يسهل تحرير الصوت والفيديو عل شكل نص، ويستهدف صناع المحتوى والشركات.
Polotno Studio
polotno.com
Polotno Studio هو محرر تصميم عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى مرئي مثل الصور والفيديوهات للوسائط الاجتماعية بسهولة.
Prezi
prezi.com
Prezi هو تطبيق يتيح إنشاء عروض تقديمية تفاعلية وجذابة بصريًا باستخدام تصميم مرن، مع ميزات التعاون في الوقت الحقيقي وإمكانية دمج الفيديو.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest هو منصة شاملة لإنشاء مقاطع الفيديو والتصميمات الشعارات والمواقع بسهولة وبدون الحاجة لخبرة تقنية.
FlexClip
flexclip.com
FlexClip هو تطبيق لتحرير وإنشاء مقاطع الفيديو عبر الإنترنت، يساعد المستخدمين في إنتاج محتوى مرئي بسهولة باستخدام قوالب وأدوات تحرير شاملة.
ClassDojo
classdojo.com
ClassDojo هو تطبيق لتنظيم الفصول الدراسية، يعزز التواصل بين المعلمين وأولياء الأمور والطلاب عبر نظام نقاط لمتابعة السلوكيات والتحديثات.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia هو تطبيق لإنشاء الفيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي، يحول النصوص إلى مقاطع فيديو احترافية مع أفاتار مخصص دون الحاجة لكاميرات.
Remind
remind.com
ريمايند هو منصة تواصل تدعم الطلاب والعائلات، توفر خدمات التعليم والتوجيه عبر الإنترنت، وتسمح بالتواصل بين المدرسة والأسرة.
Lumen5
lumen5.com
Lumen5 هو منصة لإنشاء مقاطع الفيديو تساعد الشركات في تحويل المحتوى المكتوب إلى فيديو جذاب بسهولة وبدون خبرة.
Vyond
vyond.com
Vyond هو تطبيق لإنشاء مقاطع فيديو متحركة ذات جودة احترافية بسهولة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع مكتبة واسعة من الشخصيات والقوالب.
Top Hat
tophat.com
تساعد Top Hat المدربين على إنشاء دورات تعليمية تفاعلية من خلال أدوات مثل الأسئلة والمناقشات، وتدعم تتبع الحضور وتدوين الرياضيات.
Artlist
artlist.io
Artlist هو منصة شاملة لمبدعي الفيديو، تقدم موسيقى وصور وتأثيرات صوتية عالية الجودة للاستخدام خالٍ من الحقوق.
Piktochart
piktochart.com
Piktochart هو تطبيق لتصميم الرسوم البيانية والعروض التقديمية والمحتوى المرئي بسهولة، دون الحاجة لخبرة في التصميم.
Visme
visme.co
Visme هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى مرئي جذاب مثل العروض التقديمية والمستندات والتقارير باستخدام أدوات بسيطة وقابلة للتخصيص.
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
يوفر تطبيق Wondershare Virbo إمكانية إنشاء مقاطع فيديو باستخدام شخصيات ذكاء اصطناعي واقعية بلغات متعددة، مما يسهل عملية إنتاج محتوى جذاب.
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