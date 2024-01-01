بدائل - WeTransfer

Ruttl

ruttl.com

ruttl هي أداة مجانية للتعليق على مواقع الويب المباشرة، تمامًا مثل InVision، المخصصة للمواقع الثابتة. يمكنك الحصول على تعليقات من عميلك ومدخلات من فريقك على موقع ويب مباشر أو رابط مرحلي. فهو يمنحك القدرة على تحرير مواقع الويب المباشرة ومشاركة مشاريع الويب مع زملائك في الفريق ووضع علامة عليها في التعل...