WebCatalog
Weekdone

Weekdone

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: weekdone.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Weekdone على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بمواءمة مؤسستك من خلال تحديد الأهداف الفعالة المستندة إلى OKR، وعمليات تسجيل الوصول الأسبوعية، وتتبع أداء الموظفين. إدارة فريق يصل إلى 3 مستخدمين مجانًا.

الموقع الإلكتروني: weekdone.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Weekdone. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

7Geese

7Geese

7geese.com

Hirebook

Hirebook

hirebook.com

Trakstar

Trakstar

trakstar.com

Khorus

Khorus

khorus.com

Alchemus

Alchemus

alchemus.com

I Done This

I Done This

idonethis.com

Wakeupsales

Wakeupsales

wakeupsales.com

BizMerlin

BizMerlin

bizmerlin.net

PatPat360

PatPat360

patpat360.com

DailyBot

DailyBot

dailybot.com

AssessTEAM

AssessTEAM

assessteam.com

Goalscape

Goalscape

goalscape.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية