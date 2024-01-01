WeConnect.chat

WeConnect.chat

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: weconnect.chat

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من WeConnect.chat على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

منصة الذكاء الاصطناعي للمحادثة الكل في واحد عزز أعمالك باستخدام واجهات الذكاء الاصطناعي للمحادثة في WeConnect.chat. قم بتبسيط إنشاء العملاء المحتملين، ورفع مستوى دعم العملاء، وإحداث ثورة في عملية الإعداد، وفتح إمكانيات لا حدود لها باستخدام برنامج الدردشة الآلي المخصص الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي. يمكنك دمج المكونات المستندة إلى القواعد بسلاسة والاستفادة من إمكانات لوحة معلومات الوكيل متعددة القنوات.
الفئات:
Business
برامج الدردشة الآلية

الموقع الإلكتروني: weconnect.chat

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ WeConnect.chat. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Podium

Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

tidio.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Brevo

Brevo

brevo.com

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

قد يعجبك أيضًا

MindOS

MindOS

mindos.com

ODIN

ODIN

getodin.ai

ShoutOUT.AI

ShoutOUT.AI

shoutout.ai

Looti

Looti

looti.io

Chaindesk

Chaindesk

databerry.ai

MeetAlfred

MeetAlfred

meetalfred.com

Chatlayer.ai

Chatlayer.ai

chatlayer.ai

Studdy

Studdy

studdy.ai

Botgate AI

Botgate AI

botgate.ai

Chatsimple

Chatsimple

chatsimple.ai

CUFinder

CUFinder

companyurlfinder.com

Wiz Write

Wiz Write

wizwrite.io

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية