قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

منصة الذكاء الاصطناعي للمحادثة الكل في واحد عزز أعمالك باستخدام واجهات الذكاء الاصطناعي للمحادثة في WeConnect.chat. قم بتبسيط إنشاء العملاء المحتملين، ورفع مستوى دعم العملاء، وإحداث ثورة في عملية الإعداد، وفتح إمكانيات لا حدود لها باستخدام برنامج الدردشة الآلي المخصص الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي. يمكنك دمج المكونات المستندة إلى القواعد بسلاسة والاستفادة من إمكانات لوحة معلومات الوكيل متعددة القنوات.

الموقع الإلكتروني: weconnect.chat

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