بدائل - Webscale

Bubble

bubble.io

Bubble هي لغة برمجة مرئية ومنصة تطبيقية كخدمة، تم تطويرها بواسطة Bubble Group، والتي تمكن الأشخاص غير التقنيين من إنشاء تطبيقات الويب دون الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية. وبدلاً من ذلك، يرسم المستخدمون الواجهة عن طريق سحب العناصر وإسقاطها على اللوحة القماشية وتحديد مسارات العمل للتحكم في المنطق....