بدائل - Webnode
Canva
canva.com
Canva عبارة عن منصة للتصميم الجرافيكي تتيح للمستخدمين إنشاء رسومات الوسائط الاجتماعية والعروض التقديمية والملصقات والمستندات والمحتويات المرئية الأخرى. ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين العديد من القوالب المصممة بشكل احترافي، وتحرير التصميمات وتحميل الصور الخاصة بهم من خلال واجهة السحب والإفلات. النظ...
Webflow
webflow.com
Webflow عبارة عن نظام أساسي لتطوير الويب المرئي يسمح للأشخاص بتصميم مواقع ويب مخصصة بالكامل وإنشائها وإطلاقها دون كتابة تعليمات برمجية. من خلال الجمع بين أدوات التصميم والرسوم المتحركة وإدارة المحتوى والتسويق والتجارة الإلكترونية في منصة واحدة، يعمل Webflow على تمكين غير المبرمجين والمبرمجين على حد ...
Wix
wix.com
قم ببناء عملك وتوسيع نطاقه عبر الإنترنت بثقة باستخدام Wix. بفضل أداء الويب فائق السرعة والأمان على مستوى المؤسسات والبنية التحتية الموثوقة، يمكنك الاطمئنان إلى أن موقعك سيكون جاهزًا للعمل دائمًا. ومع Wix، ستحصل على أكثر من مجرد أداة إنشاء مواقع ويب - بدءًا من الجدولة عبر الإنترنت وحتى الدفعات والعلا...
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة ...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail هي خدمة استضافة بريد إلكتروني آمنة للشركات. يحتوي على نظام أساسي للتعاون مدمج لتمكين المؤسسة بأكملها من المشاركة والتواصل بسلاسة داخل Inbox. إنه مزيج من البريد الإلكتروني الكلاسيكي وأدوات التعاون الحديثة التي تعزز استخدام التعليقات والإعجابات والمشاركة. يتكامل Zoho Mail بشكل جيد مع جميع تط...
WordPress.com
wordpress.com
WordPress.com عبارة عن منصة للنشر الذاتي تحظى بشعبية كبيرة في التدوين والأعمال الأخرى. تملكها وتديرها شركة Automattic, Inc. ويتم تشغيلها على نسخة معدلة من WordPress. يوفر هذا الموقع استضافة مجانية للمدونات للمستخدمين المسجلين ويتم دعمه ماليًا عبر الترقيات المدفوعة وخدمات "VIP" والإعلانات.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبي...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. هي شركة أمريكية مسجلة لنطاقات الإنترنت وشركة استضافة ويب يتم تداول أسهمها علنًا، ويقع مقرها الرئيسي في سكوتسديل بولاية أريزونا وتم تأسيسها في ولاية ديلاوير. اعتبارًا من يونيو 2020، أصبح لدى GoDaddy أكثر من 20 مليون عميل وأكثر من 7000 موظف حول العالم. وتشتهر الشركة بإعلاناتها على شاشات ...
Squarespace
squarespace.com
Squarespace، Inc. هي شركة أمريكية خاصة مقرها في مدينة نيويورك. يوفر البرنامج كخدمة لبناء مواقع الويب واستضافتها، ويسمح للمستخدمين باستخدام قوالب مواقع الويب المعدة مسبقًا وعناصر السحب والإفلات لإنشاء صفحات الويب وتعديلها. في عام 2004، أسس أنتوني كاسالينا Squarespace كخدمة استضافة مدونات أثناء التحا...
Hostinger
hostinger.com
اختر حل استضافة الويب الخاص بك وقم بإنشاء موقع الويب المثالي! من الاستضافة والمجالات المشتركة إلى VPS - لدينا كل ما تحتاجه لتحقيق النجاح عبر الإنترنت.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Google Domains
domains.google
اعثر على مكانك عبر الإنترنت باستخدام نطاق من Google، مدعوم بموثوقية Google وأمانها وأدائها.
Namecheap
namecheap.com
شركة Namecheap, Inc. هي شركة تسجيل أسماء النطاقات المعتمدة من ICANN، والتي توفر تسجيل اسم النطاق واستضافة الويب، ومقرها في فينيكس، أريزونا، الولايات المتحدة. Namecheap هو مزود استضافة بميزانية محدودة مع 11 مليون مستخدم مسجل و10 ملايين نطاق.
Tilda
tilda.cc
قم بإنشاء موقع ويب، ومتجر على الإنترنت، وصفحة مقصودة باستخدام أداة إنشاء مواقع الويب البديهية من Tilda. أنشئ موقعك من مئات النماذج المصممة مسبقًا وانشرها اليوم. لا يوجد رمز مطلوب.
FuseBase
nimbusweb.me
إن FuseBase (المعروفة سابقًا باسم Nimbus) عبارة عن أداة متكاملة للتعاون مع العملاء تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة لمساعدة الخدمات الاحترافية على تبسيط سير العمل وتقديم تجارب عملاء متميزة من خلال بوابات العملاء. تعمل هذه المنصة على تمكين الخدمات الاحترافية من خلال مئات الميزات المتقدمة والبديهية للتعا...
Bubble
bubble.io
Bubble هي لغة برمجة مرئية ومنصة تطبيقية كخدمة، تم تطويرها بواسطة Bubble Group، والتي تمكن الأشخاص غير التقنيين من إنشاء تطبيقات الويب دون الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية. وبدلاً من ذلك، يرسم المستخدمون الواجهة عن طريق سحب العناصر وإسقاطها على اللوحة القماشية وتحديد مسارات العمل للتحكم في المنطق....
Framer
framer.com
لقد أصبحت النماذج الأولية بسيطة - لا توجد حاجة إلى تعليمات برمجية، وهي تعتمد على المتصفح، وهي مجانية للجميع. دقة عالية في نصف الوقت.
Elementor
elementor.com
Elementor عبارة عن منصة ديناميكية لبناء مواقع الويب بالسحب والإسقاط. يستخدم Elementor لإنشاء 4.6% من جميع مواقع الويب في العالم، ويساعد منشئي الويب على إنشاء مواقع WordPress مذهلة وشاملة، دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية. من خلال المئات من عناصر واجهة المستخدم وعمليات التكامل وقوالب مواقع الويب وأدو...
Renderforest
renderforest.com
رندرفورست عبارة عن منصة متكاملة للعلامات التجارية تقدم للمستخدمين أفضل الأدوات عبر الإنترنت لإنشاء مقاطع فيديو وتصميمات رسومية وشعارات ونماذج بالحجم الطبيعي ومواقع ويب عالية الجودة بأقل وقت وجهد. ابدأ عملية الإنشاء مع صانع الشعار عبر الإنترنت لبناء علامة تجارية فريدة لا تُنسى دون الاستعانة بفريق تصم...
Duda
duda.co
Duda هي المنصة الرائدة لتطوير مواقع الويب التي تعمل على تمكين وكالات التسويق الرقمي وشركات SaaS من بناء وإدارة التواجد الرقمي لعملائها. تتيح منصة Duda الحائزة على جوائز منخفضة التعليمات البرمجية بدون تعليمات برمجية للوكالات وشركات SaaS الوصول إلى إنتاجية أعلى ونمو غير مسبوق مع مجموعة واسعة من الإمكا...
SiteGround
siteground.com
SiteGround هي أكبر منصة استضافة مواقع ويب مستقلة يثق بها أصحاب أكثر من 2.8 مليون نطاق حول العالم. مع التركيز على سرعة الويب وأمانه، تتضمن خدمة استضافة SiteGround أدوات إدارة مواقع ويب بسيطة ولكنها قوية وحلول داخلية فريدة تجعل مواقع الويب تعمل بشكل أسرع وأكثر أمانًا. إلى جانب خدمة العملاء الرائدة في ...
teleportHQ
teleporthq.io
TeleportHQ هي أداة مجانية قائمة على الذكاء الاصطناعي تسهل إنشاء مواقع الويب باستخدام OpenAI's Chat GPT. إنه يقدم نهجًا ثوريًا لإنشاء مواقع الويب وعناصر واجهة المستخدم، مما يوفر منشئ مواقع ويب يعمل بالذكاء الاصطناعي قادر على إنشاء صفحات ومكونات تسترشد بمطالبات ChatGPT. العملية بسيطة وفعالة: يكتب الم...
ClickFunnels
clickfunnels.com
تعد Clickfunnels واحدة من منصات مسارات المبيعات عبر الإنترنت الأكثر شهرة في العالم حيث يمكن للمستخدمين إنشاء صفحات مبيعات جميلة بسرعة وسهولة تحول الزوار إلى عملاء محتملين وعملاء يدفعون. ليست هناك حاجة إلى خبرة في مجال التكنولوجيا أو التصميم أو الترميز. المئات من قوالب التوصيل والتشغيل في متناول يدك....
Weebly
weebly.com
تسهل أداة إنشاء مواقع الويب المجانية من Weebly إنشاء موقع ويب أو مدونة أو متجر عبر الإنترنت. يمكنك العثور على قوالب ومجالات وأدوات سهلة الاستخدام قابلة للتخصيص لأي نوع من مواقع الويب الخاصة بالأعمال.
Bluehost
bluehost.com
تعد Bluehost، إحدى شركات Newfold Digital، شريكًا موثوقًا به لمستخدمي WordPress. تأسست Bluehost في عام 2003، وهي تمكن المبتدئين والخبراء على حدٍ سواء من إنشاء تواجد على الويب والحفاظ عليه من خلال استضافة ويب موثوقة وأدوات التجارة الإلكترونية وتطبيقات التسويق والأمن الآلي وأدوات WordPress. تسهل لوحة ا...
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.
10Web
10web.io
10Web هو موقع ويب رائد للذكاء الاصطناعي ومنشئ للتجارة الإلكترونية بالذكاء الاصطناعي. في عصرنا هذا، نقوم بإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الفرص عبر الإنترنت. تعمل أدواتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تبسيط عملية إنشاء وإدارة الأعمال الرقمية، مما يؤدي إلى كسر الحواجز التقنية. تعمل أداة إنشاء ...
Carrd
carrd.co
منصة مجانية لإنشاء مواقع بسيطة ومكونة من صفحة واحدة سريعة الاستجابة لأي شيء تقريبًا.
Appy Pie
appypie.com
منصة واحدة شاملة تحتوي على جميع حلول الذكاء الاصطناعي والحلول التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية لبدء أعمالك وإدارتها وتنميتها. لدى Appy Pie مجموعة من المنتجات والخدمات التي يمكن أن تساعد أي عمل على التفوق بطريقة شاملة من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات غير المشفرة لتطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب...
Nicepage
nicepage.com
Nicepage هو أول مصمم لموقع الويب الخاص بك والذي يكسر القيود الشائعة لمنشئي مواقع الويب من خلال تحديد المواقع بشكل حر ثوري. تقوم Nicepage بإنشاء مواقع ويب صديقة للجوال باستخدام كود HTML النظيف.