قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

WebGradients عبارة عن مجموعة مجانية مكونة من 180 تدرجًا خطيًا يمكنك استخدامها كخلفية للمحتوى في أي جزء من موقع الويب الخاص بك. من السهل نسخ كود المتصفح CSS3 واستخدامه في لحظة! لقد قمنا أيضًا بإعداد نسخة بتنسيق PNG لكل تدرج. كمكافأة، هناك حزم لـ Sketch وPhotoshop.

الموقع الإلكتروني: webgradients.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ WebGradients. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.