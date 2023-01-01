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WEAR ABC3

WEAR ABC3

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WEAR، ABC 3 هي شركة تابعة لـ ABC لشمال غرب فلوريدا وجنوب ألاباما توفر الأخبار المحلية والتنبؤات الجوية وتحديثات حركة المرور وإشعارات الأحداث والعناصر ذات الاهتمام في المجتمع والبرامج الرياضية والترفيهية لبينساكولا وفلوريدا وموبيل وألاباما والمناطق المجاورة. البلدات والمجتمعات في منطقة ساحل الخليج، بما في ذلك فلوريدا: بينساكولا، جلف بريز، كانتونمينت، سينشري، جاي، بيس، ميلتون، بيرديدو كي، بينساكولا بيتش، نافار، فورت والتون بيتش، فالبارايسو، نايسفيل، ديستين، ساندستين، رايت، هولت، كريستفيو، بيكر، تشوموكلا؛ وفي ألاباما: أورانج بيتش، روبرتسديل، جلف شورز، ستابلتون، إلبرتا، فيرهوب، دافني، بريتشارد، تشيكاسو، سارالاند، ساتسوما، تيلمان كورنر، ثيودور، بايو لا باتر، جزيرة دوفين، فولي، باي مينيت، أتمور، فلوماتون، بروتون. وفلورالا وسيميس والحصن الإسباني وليليان.

الموقع الإلكتروني: weartv.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ WEAR ABC3. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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