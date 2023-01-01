WEAR، ABC 3 هي شركة تابعة لـ ABC لشمال غرب فلوريدا وجنوب ألاباما توفر الأخبار المحلية والتنبؤات الجوية وتحديثات حركة المرور وإشعارات الأحداث والعناصر ذات الاهتمام في المجتمع والبرامج الرياضية والترفيهية لبينساكولا وفلوريدا وموبيل وألاباما والمناطق المجاورة. البلدات والمجتمعات في منطقة ساحل الخليج، بما في ذلك فلوريدا: بينساكولا، جلف بريز، كانتونمينت، سينشري، جاي، بيس، ميلتون، بيرديدو كي، بينساكولا بيتش، نافار، فورت والتون بيتش، فالبارايسو، نايسفيل، ديستين، ساندستين، رايت، هولت، كريستفيو، بيكر، تشوموكلا؛ وفي ألاباما: أورانج بيتش، روبرتسديل، جلف شورز، ستابلتون، إلبرتا، فيرهوب، دافني، بريتشارد، تشيكاسو، سارالاند، ساتسوما، تيلمان كورنر، ثيودور، بايو لا باتر، جزيرة دوفين، فولي، باي مينيت، أتمور، فلوماتون، بروتون. وفلورالا وسيميس والحصن الإسباني وليليان.

الموقع الإلكتروني: weartv.com

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