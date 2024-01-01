We Are Teachers

We Are Teachers

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الموقع الإلكتروني: weareteachers.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

WeAreTeachers هو أكثر من مجرد موقع على شبكة الإنترنت، فهو مجتمع فخور من المعلمين - 3 ملايين قوي - الذين يشاركون الأفكار والموارد والقصص حول الأشياء المدهشة التي تحدث في الفصول الدراسية في جميع أنحاء البلاد. مهمتنا هي تعزيز الابتكار في التعليم من خلال التعاون والاتصال بموارد الفصول الدراسية الأكثر فعالية.

الموقع الإلكتروني: weareteachers.com

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