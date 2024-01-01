WBOC TV هي محطة إخبارية تخدم منطقة شبه جزيرة دلمارفا، وتغطي الأخبار المحلية والطقس والرياضة والميزات. يوفر الموقع تغطية إخبارية محدثة ومحتوى فيديو من غرفة الأخبار التلفزيونية WBOC. تشمل الأقسام الرئيسية للموقع الأخبار المحلية والأخبار الوطنية والأخبار الدولية والطقس والرياضة وتغطية الانتخابات وبرامج مميزة متنوعة مثل DelmarvaLife. يغطي الموقع الأخبار والأحداث عبر مقاطعات منطقة ديلمارفا، بما في ذلك مقاطعات ويكوميكو، وورستر، وسومرست، ودورتشستر، وكارولين، وتالبوت، وكوين آن، وساسكس، وكينت، وأكوماك. يمكن للمستخدمين الوصول إلى البث الإخباري المباشر وأحدث توقعات الطقس والرادار وتصفح التغطية الإخبارية السابقة والقصص المميزة. يوفر موقع الويب أيضًا معلومات حول محطة تلفزيون WBOC نفسها، بما في ذلك جدول البرمجة وتاريخ المحطة وفرص العمل/التدريب. يعد موقع WBOC TV بمثابة مركز شامل للأخبار والمعلومات لمجتمع Delmarva، حيث يغطي الأخبار والأحداث المحلية والوطنية والإقليمية في المنطقة.

الموقع الإلكتروني: wboc.com

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