بدائل - Wayleadr

UnSpot

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بعد الوباء، لم يعد العديد من الموظفين بحاجة إلى العمل من المكتب 5 أيام في الأسبوع، ولم تعد الشركات بحاجة إلى تخصيص مكان عمل لشخص واحد فقط، مما يسمح لأشخاص مختلفين بالجلوس في نفس المكان في أيام مختلفة. ابحث عن أفضل مكان عمل مزود بالمعدات المناسبة، أو ابحث عن زميل ترغب في الجلوس معه. احجز طاولة أو غرف...