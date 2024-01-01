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منصة استدامة المياه لقياس مخاطر المياه والاستجابة لها والإبلاغ عنها. - الوصول إلى أفضل البيانات والخبرات المتعلقة بمخاطر المياه في فئتها - توفير الوقت من جمع بيانات المياه إلى إعداد التقارير والتصرف - التوافق مع أصحاب المصلحة لاتخاذ إجراءات بشأن مخاطر المياه

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