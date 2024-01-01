Waterplan

Waterplan

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الموقع الإلكتروني: waterplan.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Waterplan على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

منصة استدامة المياه لقياس مخاطر المياه والاستجابة لها والإبلاغ عنها. - الوصول إلى أفضل البيانات والخبرات المتعلقة بمخاطر المياه في فئتها - توفير الوقت من جمع بيانات المياه إلى إعداد التقارير والتصرف - التوافق مع أصحاب المصلحة لاتخاذ إجراءات بشأن مخاطر المياه

الموقع الإلكتروني: waterplan.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Waterplan. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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