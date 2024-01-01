Warrant

Warrant

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الموقع الإلكتروني: warrant.dev

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Warrant على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Warrant عبارة عن خدمة ترخيص مفتوحة المصدر تساعد المطورين على تنفيذ التحكم في الوصول وفرضه في تطبيقاتهم. تعمل Warrant كمنصة مركزية مخصصة للتعامل مع ترخيص المستخدم والتحكم في الوصول حتى تتمكن الفرق الهندسية من التركيز على بناء منتجاتها الأساسية.

الموقع الإلكتروني: warrant.dev

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Warrant. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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