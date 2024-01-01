قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Warrant عبارة عن خدمة ترخيص مفتوحة المصدر تساعد المطورين على تنفيذ التحكم في الوصول وفرضه في تطبيقاتهم. تعمل Warrant كمنصة مركزية مخصصة للتعامل مع ترخيص المستخدم والتحكم في الوصول حتى تتمكن الفرق الهندسية من التركيز على بناء منتجاتها الأساسية.

الموقع الإلكتروني: warrant.dev

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